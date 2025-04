Lutto devastante scuote il calcio, è morto un idolo assoluto dei tifosi

Un devastante lutto si è abbattuto sul mondo del calcio lasciando tutti senza parole: addio ad un idolo assoluto dei tifosi

Il mondo del calcio è stato sconvolto da un nuovo e devastante lutto che ha scioccato tanti tifosi, rimasti senza parole per la scomparsa di quello che era un vero e proprio idolo non solo per la squadra in cui giocava.

Mercoledì una terribile notizia ha colpito il calcio brasiliano e non solo, straziando di dolore il cuore dei tifosi. All’età di 41 anni si è spento l’ex centrocampista Leandro Domingues che da tempo lottava contro un tumore ai testicoli. Non è stato rivelato il motivo del decesso e se il brutto male che lo attanagliava centri qualcosa, ma la sua scomparsa ha scioccato il calcio brasiliano, in particolare modo i tifosi di Vitoria e Cruzeiro per i quali era un vero idolo.

Tramite una nota pubblicata sui propri canali, la Confederazione Calcistica Brasiliana (CBF) ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di Serie A e Serie B brasiliana per ricordare non solo un grande calciatore, ma anche una grande persona. In tantissimi gli hanno subito reso omaggio tra cui il presidente della CBF Ednaldo Rodrigues che si è detto estremamente sconcertato dalla dipartita di Leandro Domingues che ha visto crescere essendo della sua stessa città, non nascondendo tutto il suo dolore.

Oltre al presidente della CBF, tanti altri messaggi sono arrivati via social per ricordare Leandro Domingues e che hanno commosso il web, facendo capire quando l’ex centrocampista fosse conosciuto in patria e all’estero.

Lutto nel calcio: addio a Leandro Domingues, idolo di Brasile e Giappone

La notizia della morte di Leandro Domingues ha sconvolto il calcio brasiliano e non solo e non sorprende siano arrivati tantissimi messaggi di cordoglio al suo indirizzo. Non poteva mancare quello della squadra che lo ha cresciuto e della città dove è nato, ovvero il Vitoria che ha sottolineato come “la sua eredità di forza, dedizione ed esempio di persona continuerà ad ispirare generazioni”, definendolo un vero maestro.

Con grande dolore e commozione la notizia è stata appresa anche in Giappone dove Leandro Domingues ha giocato e soprattutto vinto, conquistando tutto ciò che c’era da vincere con la maglia del Kashiwa Reysol. In J-League, l’ex centrocampista fu anche eletto giocatore dell’anno nel 2011 ed entrò nel best XI sia nel 2011 che nel 2012. Oltre che per i gialloneri, in Giappone Domingues ha militato anche nel Nagoya Grampus, che mercoledì gli ha dedicato un minuto di silenzio prima della sfida contro lo Yokohama F. Marinos, e Yokohama FC.

Struggente è anche il ricordo del suo ex compagno allo Yokohama Ibba Laajab che ai microfoni della pagina Facebook J-World (punto di riferimento in Italia per il calcio giapponese ndr.), ha speso belle parole per Leandro Domingues: “Era molto tranquillo dopo le partite e agli allenamenti, era proprio un ragazzo tranquillo che non parlava molto. Adorava giocare a calcio, amava il calcio e amava la sua famiglia. Era un amico, mi dispiace molto per la famiglia e per le persone che lo hanno amato” ha dichiarato commosso, sperando che ora l’ex centrocampista possa riposare in pace.