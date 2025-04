Milan, esonero Conceicao: pronto un “traghettatore”

Svolta imminente in casa Milan. Nuovi aggiornamenti riguardo l’esonero di Conceicao che può avvenire subito, è già pronto un traghettatore per questo finale di stagione.

Un altro passo falso per il Milan con un pari contro la Fiorentina che lascia tanto amaro in bocca e dice addio al sogno Champions per il Milan.

Ecco perché Conceicao, adesso, rischia davvero il posto in panchina. Chi è il tecnico pronto a sostituirlo?

Momento davvero delicato per i rossoneri che sono in grandissima difficoltà. La situazione è molto seria, ecco perché non sono esclusi colpi di scena nelle prossime ore con l’esonero di Conceicao che può essere anticipato di qualche mese.

Esonero Conceicao Milan: cosa sta succedendo

Per l’ex Porto la riconferma in panchina è davvero un’utopia. Il contratto è in scadenza a giugno e difficilmente sarà rinnovato. Ecco perché il club potrebbe decidere di anticipare l’addio e prendere un traghettatore per queste ultime partite di campionato.

La Coppa Italia è l’unico obiettivo per il Milan, che dovrà giocarsi la semifinale di ritorno contro l’Inter. Ecco perché i rossoneri non vogliono fallire quell’appuntamento.

Da Milano arrivano indiscrezioni relative al possibile cambio in panchina, che può essere fatto a stretto giro. La società è pronta ad esonerare Conceicao e prendere un traghettatore, in attesa del grande nome per la prossima stagione.

Ma quale allenatore può subentrare e giocare le sue carte per questo finale di stagione?

Milan: prendono un traghettatore per questo finale di stagione?

Due le opzioni principali al vaglio del club rossonero. La prima porta a Mauro Tassotti, attualmente alla guida dell’Under 23 in Serie C. La seconda, invece, riguardo un giovane tecnico che ha allenato in passato anche la Primavera rossonera.

Reduce dall’esonero alla Ternana, è amico di Zlatan Ibrahimovic che potrebbe decidere di dare una chance all’ex difensore e portare sulla panchina del Milan Abate, che può chiudere la stagione in rossonero e traghettare il club alla prossima stagione.

Ovviamente, sono tutte ipotesi al vaglio della società che dovrà sciogliere i dubbi riguardo il destino di Conceicao che ormai è fuori dai giochi. Bisognerà attendere la decisione finale del club che nelle prossime ore dovrà prendere una decisione e se confermare in panchina Conceicao per il resto della stagione oppure interrompere il rapporto subito e prendere un traghettatore.