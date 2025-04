Nuovo allenatore Roma: è già in città, presente anche all’Olimpico

Il tema caldo in Serie A è quello che vede il nuovo allenatore della Roma, oltre alle diverse panchine che cambiano in Italia.

Adesso, nel calderone dei nomi in Serie A, ci è finito anche l’ex allenatore di Premier League che, da tecnico “disoccupato” si sta aggiornando per farsi trovare pronto in estate quando, allenando una big, ritornerà a fare ciò che è stato interrotto con l’esonero in Inghilterra, in una situazione che ancora oggi vede complicarsi le cose per un club storico della Premier, che non ha cambiato rotta dopo il suo addio.

Aveva mostrato così tante buone cose nel periodo che aveva preceduto il Manchester United che, l’allenatore stesso, era tra le idee pure della Juventus, oltre che delle big del calcio mondiale. Dopo l’Ajax ha avuto una battuta d’arresto in Premier e adesso, per ripartire, potrebbe venir fuori la Serie A per un allenatore che risulta essere destinato a ricominciare, a buonissimi livelli, dopo quanto successo nel periodo buio vissuto dai Red Devils.

L’allenatore è già a Roma: voci sul suo arrivo in panchina

Specifica la fonte, Radio Manà Sport Roma, che il tecnico sarebbe in Italia per una gita di piacere. Sarà anche questa sera per Roma-Juve presente all’Olimpico, per seguire la sfida che si gioca tra due club che, proprio in vista della prossima stagione, potrebbero contendersi la sua nomina in panchina.

Da una parte c’è Ranieri che non resterà alla guida della Roma, come ha più volte ribadito, volendosi godere un ruolo diverso e interno alla società capitolina piuttosto che in panchina e dall’altra c’è la possibile scelta di Giuntoli, in caso di mancata conferma su Igor Tudor alla Juventus.

Si tratta di Erik Ten Hag, allenatore ex Ajax ed ex Manchester United, come possibile nuovo allenatore della Roma. Il tecnico, già in città, ha acceso inevitabili rumors sul suo domani in Serie A.

Ultime Roma: Ten Hag può arrivare in Serie A, c’è un’alternativa

Ten Hag può arrivare in Capitale non solo per un viaggio “di piacere”, ma per ora si tratta solo di quello. Chissà che vivere in Italia non sia nei suoi programmi, con le opzioni per lui che vuole rilanciarsi dopo l’annata nera – sportivamente parlando – che ha vissuto al Manchester United. In Serie A sono ben tre le panchine che farebbero al caso suo. La prima, inevitabilmente, riconduce alla squadra che gioca all’Olimpico questa sera, che vede contrapposte proprio Roma e Juventus, tra i potenziali club per l’olandese nel 2026. Sullo sfondo occhio, a questo punto, anche all’opzione Milan che, alla fine di questa stagione, saluterà sicuramente Conceicao.