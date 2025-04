Roma, colpo stratosferico: arriva un top di Serie A per 23 milioni

Il club giallorosso è molto attivo sul fronte del mercato italiano: oltre al sogno Frattesi, si punta con decisione l’attaccante della rivale

In attesa di capire – secondo qualcuno a Trigoria già sanno di chi si tratta – o dei definire (secondo altri il profilo non è ancora stato deciso) chi sarà il prossimo allenatore della squadra giallorossa, la Roma dei Friedkin e di Ghisolfi sta sondando con attenzione diversi profili da inserire in rosa per l’anno venturo.

Probabilmente qualcuno, come Davide Frattesi e Federico Chiesa, sono obiettivi perseguiti e da perseguire al di là di chi andrà a raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri. Uno che comunque, come da accordo stipulato con gli americani nello scorso novembre, assumerà ufficialmente il ruolo di consulente del club in sede di mercato e non solo. Un qualcosa che di fatto Sir Claudio sta già facendo da settimane, come dimostra il suo parere vincolante sulla scelta del successore.

Ultimamente, complici anche le straordinarie prestazioni, puntualmente condite dai gol, di un attaccante che sembra aver raggiunto l’apice della sua carriera, le attenzioni della dirigenza giallorossa si sono rivolte verso un profilo militante in una squadra al momento diretta rivale della Roma nella corsa Champions.

11 gol in 22 gare di campionato, con altri 2 sigilli in Coppa Italia, sono l’invidiabile biglietto da visita del 28enne di Ascoli Piceno: uno che sta ‘bussando’ – vedi la sua esultanza tipica, diventata ormai virale – con grande continuità nell’ultimo periodo.

Orsolini nel mirino della Roma: Ghisolfi sulle tracce del mancino

Forse anche nell’ottica di avere una prestigiosa alternativa – chissà poi che i due non possano comunque giocare insieme – a Paulo Dybala prima che l’argentino torni in campo abile ed arruolato nella prossima stagione, i giallorossi stanno sondando con decisione la pista che porta a Riccardo Orsolini.

Esaltato dal gioco del Bologna e dall’inconfondibile mano dell’abilissimo Vincenzo Italiano, il calciatore sta vivendo una stagione d’oro. Già finito nell’orbita di altri blasonati club di Serie A, il mancino potrebbe partire per una cifra di poco inferiore ai 25 milioni.

Del resto, come dimostrato con le cessioni di Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori la scorsa estate, il club felsineo è sì bottega cara, ma presentandosi con i giusti argomenti economici non è affatto preclusa la possibilità di prelevare qualche gioiello dal club rossoblù. Assieme ad Orsolini, ad esempio, anche Dan Ndoye appare destinato a salutare la truppa nel prossimo mercato.