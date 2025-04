Thuram addio lampo alla Juve: decisione appena presa

La Juventus potrebbe dire addio a Khephren Thuram durante il mercato estivo: svolta pazzesca, i tifosi tremano

In campo la Juventus di Tudor non sta deludendo. 1-0 al Genoa all’esordio per il tecnico croato che, dunque, vuole portare più in alto possibile la squadra bianconera. Il quarto posto resta l’obiettivo principale, per permettere alla Juve di giocare la prossima Champions League.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e così il club piemontese dovrà presto fare i conti con nuove entrate ma soprattutto potenziali cessioni durante il mercato estivo. Occhio, perché un nome in particolare è stato tirato in ballo nelle scorse ore. Tra i potenziali dubbi potrebbe esservi, a sorpresa, la permanenza di Khephren Thuram in maglia bianconera. Il centrocampista francese in pochi mesi si è affermato come un cardine imprescindibile per la Juventua. Prima con Thiago Motta, nonostante le iniziali difficoltà con l’allenatore italo-brasiliano.

Ora, ancor di più, con Tudor in panchina. Le doti fisiche e il saper coniugare entrambe le fasi con una qualità fuori dal comune rendono il figlio d’arte uno dei migliori interpreti del suo ruolo, non solo in Serie A ma anche in Europa. Così nelle scorse ore è arrivata una rivelazione di mercato che riguarda proprio il figlio di Lilian, costato 20 milioni di euro solo pochi mesi fa e che adesso vede praticamente raddoppiata la sua valutazione.

Addio Thuram: la decisione della Juventus

Il giornalista turco e grande esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur è intervenuto per fare chiarezza sul possibile addio alla Juventus del Nazionale francese. Lo ha fatto, come consuetudine, sui suoi profili social. Konur, su ‘X’, ha lasciato però di sasso i tifosi della Vecchia Signora.

Thuram via dalla Juventus? Neanche per sogno. Secondo la nota firma, infatti, la volontà della dirigenza bianconera sarebbe chiara ed irremovibile. La decisione di puntare per il presente ma soprattutto per il futuro sul classe 2001 non potrà essere messa in discussione. “La Juventus respingerà ogni tipo di offerta per il centrocampista francese Khephren Thuram per il quale vi è il forte interesse di club di Premier League”, ha scritto Konur sul proprio profilo ‘X’.

Chiaro, conciso, impossibile da fraintendere. La Juventus vuole tenersi stretto il suo gioiello i cui numeri – a contorno delle grandi prestazioni – parlano in maniera limpida. Thuram in questa sua prima annata con la maglia bianconera addosso ha collezionato 40 apparizioni con 4 gol e 4 assist vincenti, tra campionato e coppe. Non c’è cifra che tenga, dunque: Cristiano Giuntoli è pronto a dire no a qualsiasi tipo di proposta. Thuram, era e rimane un perno fondamentale della mediana bianconera: con buona pace dei club di Premier League.