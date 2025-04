Tonali torna in Serie A, Milan tradito: affare da 70 milioni

L’ex centrocampista rossonero pronto a tradire il Milan: clamoroso ritorno in Serie A, Tonali può firmare per 70 milioni

Il 3 luglio 2023 il mondo rossonero rimase sconcertato dall’addio di quello che, a conti fatti, nel cuore dei tifosi avrebbe potuto essere il capitano del nuovo corso. Sandro Tonali, alla fine, ha ceduto alle lusinghe del Newcastle lasciando il Milan per una cifra vicina ai 65 milioni di euro.

Un affare clamoroso dal punto di vista economico per le casse del club di Via Aldo Rossi: dal punto di vista tecnico, però, ancora oggi il vuoto lasciato dal talento classe 2000 non è stato ancora colmato. I 10 mesi di squalifica per calcioscommesse che lo hanno tenuto fuori dal campo sono stati duri da mandare giù: una lezione di vita che servirà senz’altro al 24enne di Lodi. Oggi come nel futuro. Un futuro che, clamorosamente, potrebbe essere lontano dal Newcastle e dalla Premier League.

Nonostante sia quasi sempre tra i migliori in campo dell’undici di Howe, tornano a farsi pressanti le sirene per una nuova avventura nel calcio italiano. Nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi a dir poco pazzesca che riguarda il futuro di Sandro Tonali che, nonostante il buon periodo vissuto con la maglia del Newcastle, potrebbe decidere di lasciare i ‘Magpies’ per fare ritorno in Italia. Al Milan? No.

Il centrocampista di Lodi sembrerebbe, infatti, essere corteggiato da un’altra big del nostro calcio pronta ad accoglierlo a braccia aperte durante la sessione estiva di calciomercato. Uno scenario davvero clamoroso che rischia di lasciare senza parole i tifosi milanisti: ecco cosa può succedere riguardo al futuro di Sandro Tonali.

Tonali torna, Milan tradito: scenario folle

Secondo quanto viene riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’ a Tonali starebbe pensando seriamente la Juventus, alla ricerca di un centrocampista di spessore internazionale e che possa dare qualità alla mediana bianconera.

I ‘Magpies’ non hanno intenzione di fare sconti: per il cartellino di Tonali servirà una proposta da 60-70 milioni di euro. A questo punto Cristiano Giuntoli, secondo quanto riferito, potrebbe optare per inserire una o più contropartite con l’idea di alleggerire l’esborso economico durante i mesi estivi. Si parla in primis di Douglas Luiz, arrivato dall’Aston Villa e che non è mai riuscito a brillare nel suo primo ed unico anno in quel di Torino.

Occhio, però, anche a Federico Gatti e Dusan Vlahovic, con quest’ultimo accostato a diverse squadre inglesi negli ultimi tempi: Arsenal in primis. Nonostante l’entourage di Tonali abbia escluso un ritorno immediato in Italia, con la qualificazione Champions in tasca la Vecchia Signora potrebbe davvero provarci. Con buona pace del Milan che se lo ritroverebbe ancora contro.