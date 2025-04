Annuncio ufficiale: Mancini in panchina, arriva il messaggio

Una corsa contro il tempo per il ritorno in panchina di Roberto Mancini. Ecco l’annuncio ufficiale con il messaggio dell’allenatore che ha fatto chiarezza su questa situazione.

Per la squadra è un momento davvero delicato. I risultati non arrivano e la classifica piange. Ecco perché qualcuno ha pensato bene di chiamare in panchina Roberto Mancini che, dopo l’addio dall’Arabia Saudita, è attualmente libero e pronto a subentrare già in questa stagione.

La notizia è rimbalzata in città ed è stata accolta con positività dall’ambiente e i tifosi che accoglierebbero molto bene Roberto Mancini.

Inoltre, la pista è stata confermata anche da Gianluca Di Marzio di Sky Sport che ha dato per fatto il ritorno dell’ex ct dell’Italia, ecco in quale ruolo.

L’idea Mancini scalda il cuore dei tifosi che adesso attendono solo notizie certe da parte della società. Intanto a fare il punto della situazione è l’allenatore che ha utilizzato la piattaforma social IG per chiarire, una volta e per tutte, questa situazione.

Il suo nome è stato accostato di recente alla panchina della squadra italiana.

La pista è reale? Veramente Mancini può accettare?

Mancini sta tornando, svelato il suo ruolo

Una via vai di notizie che sta creando solo confusione all’interno dell’ambiente che non sta vivendo un periodo felicissimo.

Lo spettro della retrocessione, infatti, è sempre più concreto soprattutto dopo gli ultimi risultati negativi della squadra che adesso in questo finale di stagione dovrà dare qualcosa in più.

Intanto, la proprietà ha optato per il cambio immediato e l’esonero dell’allenatore che non sarà più alla guida della squadra. Si cerca un nuovo tecnico e nelle ultime ore è uscito fuori anche il nome di Roberto Mancini.

E’ vera la notizia del ritorno alla Sampdoria di Mancini?

Si è parlato prima di un’offerta per quanto riguarda il ruolo di allenatore e successivamente come direttore tecnico della Sampdoria con Evani in panchina.

A chiarire tutto è lo stesso Mancini che su Instagram ha pubblicato un messaggio.

Mancini Sampdoria: il messaggio dell’ex ct dell’Italia

“Pensate prima di scrivere cose inventate. So che fate fatica. Grazie”.

Con una frase criptica, Mancini sembra aver smentito il suo ritorno alla Sampdoria sia come allenatore che come direttore tecnico.

Non ci sono margini, dunque, per rivedere in blucerchiato l’ex ct che per il momento ha deciso di restare fermo e non scendere di categoria, per ereditare una situazione molto complessa come quella che sta vivendo la Samp, che è ad un passo dalla retrocessione in C.

Nelle ultime ore si sono susseguite le voci relative ad un possibile ruolo all’interno della Samp per Mancini con Chicco Evani come allenatore e Attilio Lombardo come vice. Ma il messaggio pubblicato poco fa sui social ha il sapore di una netta smentita.