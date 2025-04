Colpo Tomori in Serie A, arriva per 22 milioni: Juve beffata!

Il matrimonio tra Tomori e la Juve rischia di saltare: un altro club di A ha lanciato l’assalto al difensore del Milan, pronti 22 milioni.

Il contratto di Fikayo Tomori con il Milan scade nel 2027, eppure la possibilità che il difensore lasci i rossoneri a fine stagione è tutt’altro che remota. Già a gennaio il club di via Aldo Rossi aveva ricevuto una proposta da parte della Juventus: i bianconeri, sofferenti in difesa in seguito ai gravi infortuni capitati a Bremer e Cabal, avevano provato a portare a Torino anche Tomori dopo il colpo Kalulu della scorsa estate.

Alla fine il 27enne inglese è rimasto al Milan, pur senza trovare molto spazio nell’undici titolare di Sergio Conceicao. Finora sono 25 le sue presenze stagionali tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: troppo poco per l’ex Chelsea, che vuole giocare di più e per questo ha dato mandato ai suoi agenti di valutare le varie offerte.

La Juventus è sempre dietro l’angolo: l’idea di Giuntoli è infatti quella di bissare l’operazione Kalulu, proponendo al Milan un prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, stando agli ultimi rumors, un club è pronto a rovinare i piani della Juve. Si tratta della Fiorentina: il club del presidente Rocco Commisso ha messo gli occhi su Tomori e sta seriamente pensando di lanciare l’assalto a giugno.

Colpo Tomori in Italia: offerta da 22 milioni di euro

I viola, infatti, temono di perdere Pietro Comuzzo a fine stagione. Il giovane talento, protagonista di un’ottima annata, è richiesto da molti top club, sia in Italia che in Europa. Napoli e Juventus seguono da tempo il giocatore che pare abbia estimatori anche in Premier League.

La Fiorentina chiede almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. In caso di cessione del classe 2005 la Fiorentina avrebbe il denaro necessario per Tomori: i viola vorrebbero provare a convincere i rossoneri con un’offerta da 22 milioni di euro. Tuttavia non è detto che non si verifichi uno ‘scambio.

Anche il Milan è uno dei club che pare abbia manifestato un certo interesse per Comuzzo: Ibrahimovic e Moncada potrebbero inserire proprio Fikayo Tomori nella trattativa per il giovane difensore, abbassando così le richieste economiche della Fiorentina. Per ora il discorso è in stand-by ma è facile immaginare che già tra qualche settimana i due club si siederanno al tavolo per trovare la formula giusta.