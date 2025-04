Dai nerazzurri l’erede di De Bruyne: il City pesca in Serie A

L’erede di De Bruyne al Manchester City può arrivare dalla Serie A: l’obiettivo è un big dei nerazzurri

Dopo tante voci e indiscrezioni, da qualche giorno è ufficiale: Kevin De Bruyne e il Manchester City separeranno le proprie strade al termine della stagione. Un matrimonio lungo dieci anni e impreziosito da tanti eventi storici, come la vittoria di sei Premier League e una Champions, è ormai giunto a conclusione. Ma per Guardiola in questo momento non c’è tempo per i sentimentalismi. Il belga rappresenta il passato, e urge trovare in fretta un calciatore che possa sostenere degnamente la sua pesante eredità.

In tal senso, in pole position, secondo quanto riferito da CaughtOffside in Inghilterra, sembrerebbe esserci Florian Wirtz. La stella del Bayer Leverkusen è infatti da anni ormai uno dei calciatori seguiti con maggior attenzione da Guardiola, consapevole di poter costruire sul tedesco buona parte delle sue future fortune.

Strappare un calciatore così importante alla squadra tedesca potrebbe però non essere la più semplice delle imprese. Anche per questo motivo il manager del City si starebbe tenendo aperta almeno un’alternativa, e avrebbe in particolare puntato gli occhi su un pilastro nerazzurro, uno dei calciatori di maggior talento della nostra Serie A.

Erede De Bruyne, se salta Wirtz può arrivare dalla Serie A: i tifosi tremano

Da tempo interessato alle vicende del nostro campionato, Guardiola negli scorsi mesi sembrava aver messo nel mirino Calhanoglu, valutato come l’erede perfetto per quel Rodri che tanto sta mancando al suo City nella stagione in corso. Per raccogliere l’eredità di De Bruyne, però, serve evidentemente un giocatore diverso.

Nonostante la stima per il centrocampista turco rimanga intatta, Guardiola avrebbe infatti posto i propri occhi su un altro pilastro nerazzurro, un calciatore più giovane su cui evidentemente il tecnico catalano potrebbe incidere di più, fino a portarlo alla completa maturazione.

Il prescelto potrebbe essere in particolare Charles De Ketelaere. Da un belga a un altro, Guardiola potrebbe essere tentato dall’affidare la pesante eredità di De Bruyne a uno dei talenti più brillanti del calcio europeo, seppur ancora lontano dalla costanza che potrebbe renderlo davvero un top player di livello mondiale.

Pedina ancora fondamentale per l’Atalanta, l’ex Milan era stato già in passato messo nel mirino da grandi squadre inglesi e ancora oggi sembrerebbe sulla lista dei possibili acquisti di West Ham, Aston Villa, Tottenham, Newcastle e Arsenal.

Chiaramente, però, dovesse Guardiola puntare davvero su di lui, difficilmente per la concorrenza potrebbe esserci spazio di manovra. Resta da capire quale sarà però la valutazione che il tecnico farà del proprio obiettivo, visto e considerato che l’Atalanta resta una bottega molto cara e che non vorrà in alcun modo svendere il belga, soprattutto nella stagione del divorzio, ormai scontato, da Gasperini.