Hanno scelto Thiago Motta: allenerà un altro club in Italia

Si avvicina la scelta definitiva da parte di una società di Serie A che è pronta a ripartire la prossima stagione con Thiago Motta in panchina come nuovo allenatore.

Perché al termine di questa stagione ci sarà il rompete le righe per diverse squadre italiane che possono azzerare e ripartire con un nuovo progetto, perché possono arrivare scelte molto importanti per alcuni club di Serie A considerando che ci sono delle concrete possibilità che possa tornare anche lo stesso Thiago Motta di nuovo in panchina.

Dopo l’esperienza con la Juventus finita nel peggiore dei modi possibili con un esonero a pochi mesi dalla fine della stagione che ora arrivano delle conferme riguardo quella che può essere la scelta di una società che può puntare proprio su Thiago Motta per ripartire.

Perché a fine stagione diverse squadre pensano di ripartire con un altro progetto con gli allenatori attuali che possono scambiarsi tra di loro. Allo stesso te tempo ci sono novità proprio in merito alla decisione da parte di una società che può pensare di prendere Thiago Motta come nuovo allenatore.

Calciomercato: scelto Thiago Motta come nuovo allenatore

Diversi i club che possono pensare di puntare sull’ex Juve e Bologna per la panchina in vista dei progetti della prossima stagione. Perché è andata male a Thiago Motta nella sua ultima esperienza ma ci sono tanti aspetti che portano diversi club italiani a considerarlo sempre uno dei giovani migliori del momento in Italia e per questo che può esserci una decisione importante per un club di Serie A.

Secondo quanto ha riportato Giovanni Albanese di Sportitalia, adesso è l’Atalanta che pensa a Thiago Motta come nuovo allenatore sempre in maniera più concreta. Perché al termine della stagione andrà via Gasperini dalla Dea e c’è ansia per capire chi prenderà il suo posto.

Proprio il nome di Thiago Motta sembra in pole insieme a quello di Sarri (possibile scelta anche del Milan) per la panchina dell’Atalanta e occhio quindi a come andranno avanti i contatti e le trattative in vista delle prossime settimane.

Da un momento all’altro può arrivare una conferma molto importanti che riguarda il futuro dello stesso Gasperini che sembra pronto ad annunciare ufficialmente l’addio al termine dell’annata dopo 9 anni a Bergamo. Successivamente l’Atalanta può annunciare il nuovo allenatore e Thiago Motta è in pole al momento.