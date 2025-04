Jorginho torna in Serie A, affare a zero e centrocampo sistemato

Jorginho si appresta a tornare in Serie A alla fine del campionato in corso. Il centrocampista italo-brasiliano è finito nel mirino di una squadra italiana.

Potrebbe terminare alla fine stagione in corso l’avventura di Jorginho in Premier League. L’ex calciatore del Napoli potrebbe tornare in Italia con un club che spera di prenderlo a costo zero.

Il contratto di Jorginho con l’Arsenal scadrà nel giugno di quest’anno con i Gunners che hanno l’opzione per prolungare di un’altra stagione anche se per il momento non è stata esercitata. Nel caso in cui il centrocampista venga lasciato libero diventerebbe più che probabile un suo ritorno in Italia con una squadra che ha già preso i primi contatti per cercare di capire se ci siano margini di chiudere positivamente la trattativa. Classe 1991, Jorginho potrebbe tornare in Serie A per provare a giocarsi le ultime carte per essere convocato poi al mondiale del 2026.

Calciomercato, ipotesi Jorginho a zero in Serie A

Chi sta seguendo Jorginho con grande interesse è il Bologna di Vincenzo Italiano. Il tecnico è un grande estimatore del mediano e vorrebbe averlo in rosa in vista della prossima stagione soprattutto nel caso in cui la sua squadra dovesse centrare la qualificazione ad una coppa europea.

Jorginho andrebbe a completare un centrocampo che in questa stagione ha mostrato la mancanza di un centrale che potesse far rifiatare Remo Freuler, chiamato spesso agli straordinari risultando insostituibile per il gioco della squadra di Vincenzo Italiano. Nel caso in cui i rossoblu dovessero raggiungere una coppa europea l’acquisto di Jorginho si renderebbe necessario per sistemare un reparto spesso rimasto a corto di uomini in stagione.

Non c’è però solamente il Bologna sull’ex giocatore del Napoli che piace ad altre due squadre in Italia. Una è il Como con Cesc Fabregas alla ricerca di uomini di esperienza per provare a far crescere ulteriormente una squadra che sta facendo bene in questa sua prima stagione in Serie A anche se a volte ha peccato di gioventù. L’altra è la Lazio che potrebbe accoglierlo come uomo d’ordine in mezzo al campo, utile in un turnover in caso di stagione ricca di impegni come questa che volge al termine.

Tutto però dipenderà da quella che sarà la decisione dell’Arsenal che potrebbe esercitare l’opzione per il rinnovo e tenere il giocatore in rosa anche la prossima stagione. A fine campionato ci sarà un incontro tra le parti per capire bene il da farsi.