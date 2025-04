Lucca pronto a firmare, la big italiana sbaraglia la concorrenza

Lorenzo Lucca è destinato a lasciare l’Udinese la prossima estate: una big italiana pronta a prelevarlo dai friulani, sbaragliata la concorrenza

Nella prossima sessione estiva di mercato in Serie A è previsto tanto movimento soprattutto per quanto riguarda i reparti offensivi delle squadre che compongono il nostro campionato.

Tanti attaccanti dovrebbero infatti cambiare maglia una volta terminata la stagione e c’è particolare attenzione riguardo quello che sarà il futuro di Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese, fin qui autore di una grande stagione con i friulani, è destinato ad essere uno dei grandi protagonisti della prossima finestra di mercato e tante squadre, sia in Italia che all’estero, lo stanno seguendo con grande interesse.

Interesse che potrebbe presto trasformarsi in offerte concrete da far pervenire sulla scrivania dell’Udinese che è già conscia che sarà quasi impossibile trattenere il giocatore per un’altra stagione. L’attaccante classe 2000 ha collezionato 33 presenze in questa stagione campionato e Coppa Italia, impreziosite da ben 12 gol e 2 assist, contribuendo in maniera importante alla salvezza del club friulano, arrivata con largo anticipo.

Lucca piace molto in Inghilterra dove è seguito da Arsenal e Manchester United, ma stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe una big italiana in pole per il suo acquisto e cioè la Juventus.

Juventus in pole per Lucca: l’attaccante si avvicina ai bianconeri

La Juventus sta seguendo Loreno Lucca da tempo e già nel 2021 era vicinissima a mettere le mani sul giocatore prima che lasciasse il Pisa. I bianconeri non hanno mai perso d’occhio il talentuoso attaccante oggi all’Udinese e sarebbero ora in pole nella corsa al suo acquisto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 35 milioni di euro.

Una cifra importante per un classe 2000, ma la Juventus sarebbe intenzionata ad investire tale somma per Lucca, credendo in maniera forte nelle sue qualità. Da parte sua, l’Udinese sa di non avere molto chance di trattenere Lucca a fine stagione e cercherà quasi sicuramente di ricavare il massimo dalla sua cessione.

Oltre alla Juventus, in Italia va segnalato anche l’interesse di Milan e Inter che potrebbero sfidare i bianconeri scatenando una vera e propria asta. La Vecchia Signora cercherà dunque di muoversi in anticipo per anticipare e sbaragliare la concorrenza, cercando di evitare aste che alzerebbero solamente il prezzo del cartellino del giocatore. Lucca è destinato a consacrarsi il prossimo anno e qualora riesca a fare la differenza in una big, potrebbe diventare anche un punto fermo della Nazionale.