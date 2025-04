Milan, infortunio Gimenez: svelati i tempi di recupero

Problemi in attacco per Sergio Conceicao. Dopo Abraham anche Gimenez si è fatto male, ecco le ultimissime sul rientro in campo dei due bomber.

Quali sono i tempi di recupero di Santi Gimenez?

Arriva l’annuncio sul rientro in campo dell’attaccante, uscito per infortunio nel corso della sfida di campionato pareggiata contro la Fiorentina.

Una vera e propria emergenza per Sergio Conceicao, che attualmente può fare affidamento solo su Luka Jovic.

Colpo del mercato invernale, Gimenez sta affrontando un periodo di enorme difficoltà al Milan. La rete non arriva e a complicare tutto anche il recente infortunio, accusato contro la Fiorentina.

Una situazione particolare per l’attaccante e anche il Milan, che in avanti deve fare i conti anche con l’assenza di Abraham che si è fatto male contro i viola.

Milan: problemi in attacco, le ultime sui tempi di recupero di Abraham e Gimenez

Entrambi i giocatori si sono sottoposti ad accertamenti strumentali.

Ecco le ultime novità relative alle condizioni fisiche di Gimenez e Abraham. A fare il punto della situazione è la redazione di Sky Sport che ha anticipato l’esito degli esami.

Un grosso sospiro di sollievo per Conceicao, che attendeva con fiducia il verdetto dello staff medico.

Ecco quando è previsto il recupero completo di Abraham e Gimenez, entrambi indisponibili dopo lo stop accusato contro il Milan.

Milan: infortunio Abraham e Gimenez

Da Milanello arrivano due importanti novità che riguardano le condizioni fisiche di Tammy Abraham e Santi Gimenez.

Ecco le ultimissime, in vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Ci saranno i due attaccanti? Secondo quanto riportato da Sky Sport, per l’inglese si tratta solo di una botta al ginocchio. Oggi, infatti, Abraham ha lavorato con il gruppo e sarà a disposizione contro i friulani.

Gimenez si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno dato esito negativi. Sospiro di sollievo, dunque, per tutto il Milan che potrà avere a disposizione il messicano. Le sue condizioni saranno valutato giorno dopo giorno ma c’è fiducia nel recupero di Gimenez per la sfida contro l’Udinese.

I prossimi allenamenti saranno decisivi con il calciatore che tornerà ad allenarsi con la squadra. Da li Conceicao capirà se sarà pronto oppure no per il match di campionato.