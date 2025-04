Allarme Thuram alla Juve: tegola per Tudor

Dopo il pari in casa della Roma scatta l’allarme Thuram alla Juventus: brutta tegola per il tecnico bianconero Igor Tudor

La Roma e la Juventus si sono divise la posta nel big match della 31esima giornata di Serie A. All’Olimpico, a Manuel Locatelli, alla prima gioia in stagione, ha replicato Eldor Shomurodov, al terzo centro in campionato, sesto considerando tutte le competizioni, per un 1-1 che non pregiudica le chance di qualificazione alla prossima edizione della Champions League di entrambe.

“Bisognava concedere meno anche se mancavano alcuni calciatori. Serve attenzione, sicuramente c’è da migliorare su questo aspetto. Mi è piaciuto tanto il primo tempo, abbiamo spinto bene e fatto delle cose interessanti. Nel secondo loro hanno fatto gol, ma abbiamo finito bene cercando di vincerla“, il commento di Igor Tudor.

Ma il tecnico bianconero non recrimina solo per il deficit di attenzione dei suoi contro i giallorossi. Infatti, in casa della Juventus suona l’allarme Khephren Thuram: una brutta tegola per il tecnico croato.

Paris Saint-Germain, Manchester United e Liverpool sulle tracce di Khephren Thuram

Con le sue ottime prestazioni nel corso dell’attuale stagione Khephren Thuram ha catturato l’interesse dei top club europei. Come riferisce “juvef.com”, il Paris Saint-Germain, neocampione di Francia per la tredicesima volta, la quarta di fila, la decima dal 2013, sta sondando il terreno per riportare in Patria, dopo un solo anno in Serie A, il secondogenito di Lilian Thuram.

Ma anche il Manchester United e il Liverpool stanno monitorando la situazione e, pertanto, potrebbero decidere di lanciare un assalto al centrocampista box to box la prossima estate. Del resto, nonostante sia costato molto meno (20 milioni di euro) degli strombazzati Teun Koopmeiners e Douglas Luiz, il 24enne ex Nizza è senza dubbio uno dei migliori acquisti del club bianconero negli ultimi 12 mesi, se non il migliore in assoluto.

Il figlio d’arte ha avuto inizio di stagione in sordina, dal momento che Thiago Motta non gli ha concesso molti minuti, per poi diventare, proprio durante la fase finale della deludente avventura del tecnico italo-brasiliano, una presenza fissa nell’undici titolare tanto da essere uno dei più impiegati nell’ultimo periodo.

Comunque, sempre secondo quanto scrive “juvefc.com”, la ‘Vecchia Signora’ non ha alcuna intenzione di privarsi del secondogenito di Lilian Thuram visto che lo considera una pedina chiave per il presente e per il futuro. Insomma, come si dice in questi casi, solo un’offerta monstre potrebbe far vacillare i dirigenti bianconeri. Staremo a vedere, tutte le ipotesi sono aperte. D’altra parte, manca ancora molto alla riapertura del calciomercato, dunque siamo ancora in una fase interlocutoria.