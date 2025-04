CdS – Milan, ecco il nuovo ds: con lui il nuovo allenatore

Le scelte del Milan hanno preso pieghe diverse, da quando è stato scelto da parte dei rossoneri di non andare verso Fabio Paratici.

L’ex ds della Juventus sembrava ormai vicinissimo ad un accordo con fumata bianca. Si attendevano annunci ufficiali addirittura da Milano, ma le cose hanno visto una brusca frenata che porta, inevitabilmente, ad un’altra accelerata adesso e con la soluzione su un altro direttore sportivo per il Milan che porterà con sé nuove idee.

Tra queste, quelle del nuovo allenatore per il Milan. Fabio Paratici sembrava poter arrivare, “a braccetto” con Massimiliano Allegri o addirittura potendo provare ad arrivare con Antonio Conte, allenatore attualmente impegnato col Napoli ma sul quale è tutto da chiarire il futuro. Con Igli Tare come nuovo ds del Milan, però, gli indizi di mercato che arrivano sono diversi. E il punto della situazione, sul futuro del Milan, lo ha fatto quest’oggi Il Corriere dello Sport.

Milan, l’annuncio sul nuovo ds: sorpresa dopo Paratici

A sorpresa, dopo Paratici, arriva quella che è la notizia sul futuro del Milan. L’ex ds della Lazio, Igli Tare, sarà pronto a calarsi in una nuova realtà, dopo aver lasciato la Capitale.

Da quando aveva finito di giocare era finito in dirigenza con Claudio Lotito e a poco a poco, costruendo quella che è stata la sua grande Lazio, era finito nei radar dei top club italiani e tra i quali figurava il nome anche del Milan, che cercò Tare quando ancora in società c’era Paolo Maldini.

Adesso le cose su Igli Tare sembrano essersi concretizzate e il Milan pare punterà proprio sul ds ex Lazio. Stando a quanto riferisce la stessa fonte, la scelta del club sarebbe caduta su di lui dopo la vicenda Paratici considerando che lo stesso Tare è libero da ogni vincolo per firmare col Milan.

Milan, chi arriva in panchina assieme ad Igli Tare

Il progetto che nasce con Igli Tare, vedrà diverse scelte rispetto a quelle che sarebbero state prese da Paratici, nel suo progetto in rossonero. Al Milan potrebbe vedersi Maurizio Sarri, allenatore che fu scelto proprio da Igli Tare quando si tentò di dare alla Lazio un allenatore che poi è riuscito a trovare la Champions League come da programma, realizzando quelli che erano gli obiettivi dei biancocelesti. Occhio anche ad un’altra soluzione, che arriva dal Bologna: possibile anche la candidatura al Milan di Vincenzo Italiano, allenatore accostato in passato anche alla Lazio.

Ultime Milan: Conte si allontana, si stringe il cerchio

Si allontana Conte, col quale si sarebbe potuto “mediare” attraverso Fabio Paratici. Ad oggi, se contattato da Ibrahimovic che nella passata stagione pubblicamente mise in chiaro di non volere proprio il tecnico che è finito al Napoli, è difficile che Conte possa cambiare idea sulla sua permanenza a Napoli. Si allontana Conte e si stringe il cerchio. In rossonero la scelta cadrebbe su un allenatore “alla Maurizio Sarri”.