Colpo Jovic a costo zero, nuova maglia in Serie A

Luka Jovic potrebbe salutare il Milan alla fine della stagione per cercare una nuova sistemazione in un altro club della Serie A.

Le partite che mancano alla conclusione del campionato di Serie A potrebbero essere le ultime che Luka Jovic vivrà con la maglia del Milan. Per il centravanti serbo si aprono le porte di un altro club italiano.

A segno sia contro il Napoli che contro la Fiorentina, Luka Jovic si sta mostrando come uno degli attaccanti maggiormente in forma in questo momento in casa Milan. La punta ha vissuto una prima parte di campionato molto difficile, restando fuori a lungo per via di continui infortuni. Il numero 9 è però tornato a disposizione nella seconda parte di stagione ed ora si sta mettendo in mostra agli ordini di Sergio Conceicao, risultando decisivo quando viene chiamato in campo per recuperare il risultato.

Milan, Jovic si avvicina ad un altro club di Serie A

Con il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno, Luka Jovic sarà libero di cercare un’altra squadra in vista della prossima stagione. Il serbo sarebbe finito nel mirino del Torino, alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Duvan Zapata in vista del 2025/2026.

Il grave infortunio capitato a Duvan Zapata ha lasciato il Torino senza il suo centravanti titolare per quasi tutta la stagione con la punta classe 1991 che tornerà a disposizione a partire dall’inizio della prossima stagione. Il colombiano sarà uno dei punti di forza del Torino 2025/2026 ma la società vuole cautelarsi sul mercato per mettere a disposizione di Vanoli un altro attaccante esperto.

Luka Jovic sembra essere il profilo perfetto per i granata, pronti a chiudere il colpo a zero e presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con due attaccanti di grande esperienza con Zapata che avrà il tempo di recuperare completamente dall’infortunio. L’avventura al Milan per il serbo appare ormai terminata con il giocatore pronto a firmare con un altro club.

Il Torino prenderà contatti con l’entourage della punta già nelle prossime settimane per provare ad anticipare la concorrenza con l’ex Fiorentina che piace a diverse società sia in Italia che all’estero. Per Jovic potrebbe rappresentare la possibilità a 31 anni di trovare un club dove essere protagonista e provare a rilanciare una carriera che, dal trasferimento al Real Madrid, non è mai riuscita a decollare completamente.