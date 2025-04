Due colpi che sembravano fatti rischiano di saltare, è caos Juve

La Juve sembrava aver già messo a segno due grossi colpi di mercato ma lo scenario è completamente cambiato: ora i tifosi sono preoccupati.

Il pareggio conquistato all’Olimpico contro la Roma dà sicurezza alla Juve anche oltre il risultato. Si comincia a vedere davvero la mano di Igor Tudor: i bianconeri hanno lottato su ogni pallone, si sono mostrati compatti e vogliosi di andare a prendersi una vittoria che avrebbe significato tanto nella corsa Champions. Alla fine è arrivato solo un punto ma la prestazione fa guardare con grande fiducia alle prossime sfide.

Centrare il quarto posto è fondamentale e in casa Juve lo sanno bene: la qualificazione alla prossima Champions e i relativi introiti consentirebbero al club di programmare al meglio la prossima stagione. Al momento, infatti, alcune operazioni che i tifosi juventini davano ormai per scontate sono in forte dubbio.

Giuntoli sembrava infatti convinto di aver già messo a segno due colpi importanti da cui ripartire per costruire una Juve finalmente competitiva per i traguardi più ambiziosi. Le cose, però, non sembrano andare esattamente come auspicato dalla dirigenza bianconera.

Saltano due colpi fatti! Juve a mani vuote, tifosi gelati

I profili in questione sono quelli di Francisco Conceicao e Pierre Kalulu, sbarcati a Torino la scorsa estate grazie alla formula del prestito. Per il giovane talento portoghese, arrivato tramite un prestito oneroso, c’è un discorso aperto con il Porto per acquisirlo definitivamente a circa 30 milioni di euro; per il difensore, autore di un’altra splendida prova a Roma, la Juve può invece esercitare il diritto di riscatto dal Milan per 14 milioni di euro.

Tuttavia al momento la Juventus non è così sicura di poter sborsare questi 44-45 milioni a cuor leggero. La situazione è in stand-by: i vertici bianconeri vogliono prima capire se davvero la mossa Tudor consentirà alla squadra di tornare al quarto posto e assicurarsi così il pass per la massima competizione europea per club.

Solo in questo caso le operazioni Conceicao e Kalulu diventerebbero realmente fattibili. Se invece la Juve dovesse fallire l’obiettivo ci sarebbe il rischio concreto di vedere sfumare almeno uno dei due affari. Uno scenario che di certo non farebbe piacere ai tifosi bianconeri: il gioiello portoghese e il difensore francese sono tra i migliori elementi della rosa, pertanto la Juve dovrebbe davvero fare di tutto per non perderli.