Juve tradita e Conte senza parole: se ne va al Napoli

Ribaltone clamoroso tra Juventus e Napoli: il tradimento spiazza i tifosi bianconeri, anche Antonio Conte non se l’aspettava.

Nonostante il buon impatto di Igor Tudor – 4 punti contro Genoa e Roma e una compattezza ritrovata, soprattutto in difesa – non è affatto scontato che la Juve decida di proseguire con il tecnico croato anche dopo il Mondiale per Club. Non è un segreto che in casa bianconera siano da tempo in corso grandi manovre per riportare Antonio Conte a Torino.

L’ex CT della Nazionale italiana è sotto contratto con il Napoli fino al 2027 ed è in piena corsa scudetto con i partenopei. Il club di Aurelio De Laurentiis spera di poterlo tenere per altre due stagioni ma le indiscrezioni su un addio a giugno per tornare in quella che è la sua ‘casa’ – 13 anni da calciatore e 3 da allenatore con tanti trofei conquistati – stanno diventando sempre più forti.

Ma come si muoverebbe il Napoli di fronte a uno scenario di questo tipo? Cosa farebbe De Laurentiis se davvero Conte dovesse decidere di lasciare gli azzurri dopo una sola stagione per sedersi di nuovo sulla panchina bianconera? A quel punto il Napoli farebbe di tutto per convincere un ex tecnico juventino a tradire il club.

Juve tradita e Conte choc: prendono proprio lui

Secondo i bookmakers, infatti, tra i principali candidati a prendere il posto di Conte sulla panchina partenopea c’è nientemeno che Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è fermo da un anno ed è in attesa della chiamata giusta per tornare protagonista: un’avventura al Napoli lo stuzzicherebbe molto, anche perché in passato ha più volte espresso ammirazione per una piazza carica di passione come quella napoletana.

Già in passato Allegri ha avuto contatti con De Laurentiis ma ora le possibilità di una fumata bianca sembrano molto più alte. Il Napoli renderebbe così pan per focaccia alla Juventus, andando a prendere quell’allenatore che nell’ultimo decennio ha conquistato tanti titoli alla guida dei bianconeri. Tuttavia nel mirino del Napoli non c’è solo Allegri.

In caso di mancato accordo con ‘Acciughina’, infatti, Manna avrebbe già pronto il piano B: si tratta di Gian Piero Gasperini, che non rinnoverà il contratto con l’Atalanta in scadenza nel 2026 e pertanto lascerà quasi sicuramente Bergamo al termine di questa stagione. Anche in questo caso si tratterebbe di uno sgarro alla Juve, anche se più lieve: Gasperini ha infatti iniziato la sua carriera da tecnico proprio nelle giovanili bianconere.