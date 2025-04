Milan: Jovic ai saluti? Il padre svela tutto

Dopo mesi di agonia, Luka Jovic è tornato protagonista per questo finale di stagione con il Milan. Ecco le ultimissime riguardo il suo futuro.

Due gol importanti che hanno riacceso l’entusiasmo di Luka Jovic, che fino a qualche mese fa era un desaparecidos del Milan.

Adesso è cambiato tutto, con Sergio Conceicao che ha iniziato a puntare sul serbo che sta dando il suo contributo alla causa rossonera.

Con una brillante forma fisica, l’ex Real Madrid punta a chiudere al meglio questa stagione e mettere da parte le critiche.

E ora anche il futuro torna in discussione: Jovic resterà al Milan?

E’ il padre del giocatore a fare il punto della situazione sul futuro di Luka Jovic al figlio. A gennaio i rossoneri hanno fatto di tutto per piazzare il giocatore, che alla fine ha deciso di proseguire la sua esperienza al Milan.

Ha avuto ragione l’attaccante, che si sta prendendo la scena ai danni anche del top player come Gimenez che in questo momento è in un pessimo stato di forma.

Conceicao sta premiando Jovic che è reduce da due gol consecutivi in campionato. E a sette giornate dalla fine è tutto in discussione, anche il suo futuro. Cosa potrà succedere? E’ il padre a svelare i dettagli.

Quale futuro per Luka Jovic? Dove può andare

Avere in rosa un Jovic in queste condizioni può far solo bene al Milan che, infatti, sta sfruttando al meglio le potenzialità del serbo che vuole chiudere al meglio il suo campionato in rossonero.

Anche il papà di Jovic, intervistato da Srpski Telegraf, ha confermato questa tendenza, soffermandosi però anche sul futuro del figlio che è sempre al centro delle voci di calciomercato.

Infatti, alcuni intermediari sono a lavoro per portare Jovic in Turchia. E’ nel mirino di Beisktas e Trabzonspor per la prossima stagione.

“E’ tutto vero – conferma il padre sull’interesse dei club turchi -. Non escludo, però, una permanenza al Milan nel caso in cui dovessero cambiare delle cose”.

Jovic in Turchia?

Già la scorsa estate il giocatore è stato vicino alla Turchia, con il Fenerbahce che aveva fatto un tentativo prima di puntare Yossouf El Nesyri.

In estate le porte del campionato turco potrebbero riaprirsi per il serbo anche se il Milan può esercitare l’opzione di rinnovo annule per confermare nella rosa 2025-2026 Luka Jovic in squadra.

Con un ingaggio da 1,3 milioni a stagione, avere questo tipo di Jovic in rosa non è un peso. Anzi. Può essere un grande vantaggio per il Milan che si prenderà il tempo a disposizione necessario per capire cosa fare dell’attaccante.