Niente Juve, un’altra Big prende Conceicao per 34 milioni

Francisco Conceicao rischia di non rimanere alla Juventus: sul gioiello portoghese è piombata un’altra big, pronti 34 milioni.

Nel secondo tempo di Roma-Juventus, terminata 1-1, molti tifosi bianconeri si aspettavano l’ingresso in campo di Francisco Conceicao. Gli strappi e le giocate del gioiello portoghese avrebbero potuto mettere in difficoltà la retroguardia della Roma, consentendo così alla Juve di avere un’arma in più per provare a conquistare l’intera posta in palio.

Tudor ha invece preferito affidarsi ad altre pedine, in particolare Kolo Muani, Cambiaso e Koopmeiners. Il talento di proprietà del Porto, rimasto tutto il tempo in panchina, avrà certamente spazio nelle prossime sfide: il suo contributo è troppo importante per provare a conquistare un quarto posto fondamentale per i bianconeri.

Tuttavia proprio l’incertezza sulla partecipazione alla prossima Champions mette in dubbio anche la permanenza di Conceicao a Torino. Il 22enne di Coimbra è arrivato la scorsa estate dal Porto con la formula del prestito oneroso: la Juve ha versato 7 milioni di euro più di 3 di bonus per il figlio d’arte.

Prendono Conceicao! Juve beffata, il gioiello se ne va

Negli scorsi mesi la Juve è stata in contatto con il Porto per cercare di capire come arrivare a un’acquisizione definitiva del giocatore, che nel suo primo anno in bianconero ha realizzato finora 5 reti e 5 assist. Il prezzo che i portoghesi hanno fissato per il giovane talento è di circa 30-35 milioni di euro: una cifra che la Juventus è determinata a spendere solo in caso di qualificazione alla prossima Champions.

Se per caso i bianconeri dovessero fallire questo obiettivo il colpo Conceicao potrebbe saltare. Il gioiello portoghese è seguito anche da molti altri club, in particolare da quelli di Premier League che possono disporre di budget molto importanti. Non a caso gli ultimi rumors parlano di un forte interessamento da parte del Manchester United.

I Red Devils stanno vivendo un’altra stagione molto deludente e i tifosi non sono più disposti a tollerare un altro anno così brutto. Ecco perché la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra davvero competitiva: uno dei primi nomi sul taccuino è proprio quello di Francisco Conceicao, che potrebbe sbarcare all’Old Trafford per una cifra intorno ai 34 milioni di euro. L’inserimento del Manchester United complica ulteriormente i piani della Juventus: in casa bianconera bisogna decidere alla svelta cosa è meglio fare.