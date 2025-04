Scontri prima di Bologna-Napoli: il bilancio

Una tranquillissima serata di calcio e divertimento è stata rovinata da quanto successo all’esterno del Renato Dall’Ara.

Prima dell’inizio di Bologna-Napoli, infatti, i tifosi partenopei si sono resi protagonisti di scontri piuttosto violenti con le forze dell’ordine. L’intento era ovviamente quello di raggiungere la zona riservata ai tifosi di casa per assalirli, ma la contrapposizione degli agenti presenti sul posto hanno rovinato i piano dei tifosi campani che comunque se la sono vista brutta.

Il bilancio di questi scontri è però meno grave di quanto effettivamente ci si potesse immaginare, anche perché comunque parliamo dell’utilizzo di spranghe di ferro e bastoni che avrebbero potuto fare decisamente più danni.

Il bilancio degli scontri del Dall’Ara

Anche questa sera ci troviamo costretti a raccontare dei raccapriccianti episodi successi all’esterno dello stadio Renato Dall’Ara poco prima di Bologna-Napoli. Secondo la ricostruzione dei colleghi del Resto del Carlino, un gruppo di 70-100 tifosi partenopei ha provato a raggiungere la zona dedicata ai tifosi di casa per attaccarli con l’utilizzo di bastoni e mazze.

Per fortuna le forze dell’ordine erano ben appostate ed hanno evitato che le due tifoserie arrivassero a scontrarsi. Nonostante questo sono stati comunque registrati dei disordini, tra le stesse forze dell’ordine ed i napoletani, che con le armi a disposizione hanno causato gravi danne alle vetture degli agenti che erano presenti per bloccare la strada. Addirittura solo con l’arrivo degli antisommossa si è riuscito a riportare un po’ di ordine dopo 10 minuti di vero e proprio fuoco.

Nel mezzo della colluttazione, riportato i colleghi del Resto del Carlino, un poliziotto è stato trasportato in ospedale per una forte contusione alla testa. Per fortuna l’intervento di queste forze “speciali” è riuscito a sedare la situazione riportando i tifosi napoletani nel proprio settore, tenendosi sotto scorta anche all’uscita dello stadio al termine della partita per evitare ulteriori disordini.

Cosa è successo fuori al Dall’Ara? La ricostruzione

