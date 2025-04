Thiago Motta sta tornando: allenerà un’altra big di Serie A

Thiago Motta può essere il nome a sorpresa del club. L’allenatore, infatti, non vuole restare a guarda ed ha intenzione di tornare quanto prima in panchina, magari proprio in Serie A.

La voglia di rivalsa è tanta. Thiago Motta conta i giorni per la fine di questa stagione. E’ sicuro del fatto che a giugno potrà tornare ad allenare in qualche club importante.

Non ha perso l’appeal, nonostante la deludente avventura in bianconero. E’ ancora considerato uno fra i giovani allenatori più interessanti del panorama europeo.

Ecco perché tante società sono pronte a scommettere su Thiago Motta.

Importanti novità sul futuro di Thiago Motta che è uno degli allenatori in cerca di una panchina per la prossima stagione.

Reduce dall’esonero dalla Juventus, il tecnico ha intenzione di tornare in pista per smentire tutte le critiche che gli sono arrivate nell’ultimo mese.

Vorrebbe ripartire proprio dalla Serie A, con diverse società che ci stanno pensando sul serio.

Thiago Motta è pronto a tornare, svelata la prossima destinazione

Manca sempre meno al valzer delle panchine. Ci sono tanti allenatori a spassa ed in cerca di una squadra in vista della prossima stagione.

In Serie A qualcosa succederà, con tante panchine che sono a rischio. Il futuro di molti tecnici dipenderà dai risultati finali che riusciranno a raggiungere da qui a fine stagione.

Intanto, ci sono delle voci che riguardano Thiago Motta che è pronto a tornare in pista per riprendersi la sua rivincita in Serie A, ecco dove.

Milan: contattato Sartori. Potrebbe arrivare insieme a Thiago Motta?

Secondo quanto riportato da tmw, nelle ultime ore c’è stato un contatto ufficiale tra il Milan e Giovanni Sartori.

Alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, la società rossonera ha deciso di puntare il deus ex machina del Bologna, grande protagonista in queste ultime stagioni in rossoblù. Il dirigente, che ha una ricca carriera in Italia, ha ricevuto questo sondaggio da parte del club rossonero, che non ha ancora deciso il nome del prossimo direttore sportivo del Milan.

In attesa di capire quale sarà la scelta finale del club, è facile immaginare che con Sartori ds il dirigente possa pensare di portare sulla panchina del Milan Thiago Motta, con il quale ha lavorato a Bologna con ottimi risultati.