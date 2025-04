Addio alla Juve: l’affare è congelato

Affare congelato in casa Juventus, ma il futuro del giocatore resta fortemente in bilico: ragionamenti in corso da parte dei bianconeri

La rivoluzione in casa Juventus è ormai iniziata e nessuno della rosa bianconera o della staff può dire di avere il proprio futuro assicurato al 100%. La proprietà ha messo sotto esame l’intera area sportiva e sono attesi grossi cambiamenti in vista della prossima stagione.

L’intenzione di John Elkann è quella di tornare a vincere subito aprendo un nuovo ciclo e per questo ha intenzione di riportare Antonio Conte sulla panchina bianconera. Ad oggi, infatti, appare difficile che Igor Tudor possa essere confermato alla guida della squadra il prossimo anno, tenendo anche conto del contratto che gli è stato fatto firmare prima di iniziare l’avventura come allenatore della prima squadra.

Grandi cambi sono previsti anche nella rosa dove alcuni giocatori sono già con le valigie in mano tra cui Dusan Vlahovic che, anche nelle prime due partite con Tudor, è stato poco incisivo. Per molti altri elementi della rosa, invece, il futuro è in forte dubbio e tra questi vi è Francisco Conçeiçao arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate con diritto di riscatto.

Un diritto di riscatto che, al momento, la Juventus non sa ancora se esercitare o meno visto che sta brancolando ancora nel buio guardando al futuro e per questo, secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, l’affare è congelato.

Juventus, Conçeiçao in dubbio: il portoghese potrebbe non essere riscattato

Contro la Roma nell’ultimo turno di Serie A, Francisco Conçeiçao è rimasto in panchina per tutti e 90′ mentre contro il Genoa ne ha disputati appena 24. Un bottino magrissimo per il talento portoghese che, al momento, non è riuscito a catturare l’attenzione di Tudor e si fanno sempre più insistenti le voci che lo vogliono lontano dalla Juventus il prossimo anno.

Stando a quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, i bianconeri stanno riflettendo sul futuro di Conçeiçao che potrebbe anche non essere riscattato. Per acquistarlo a titolo definitivo dal Porto, la Juventus dovrebbe versare nelle casse portoghesi circa 30 milioni di euro, cifra pattuita per il riscatto, ma al momento la Vecchia Signora non può ancora prendere una decisione sul giocatore.

La Juventus vuole prima cercare di capire a quali competizioni giocherà il prossimo anno e quale sarà soprattutto il nuovo progetto tecnica prima di fare qualsiasi scelta sul mercato. Pertanto, i bianconeri aspetteranno la fine della stagione e poi prenderanno una decisione su Conçeiçao.

L’affare Conçeiçao è dunque congelato, anche se con l’addio di Thiago Motta il suo futuro pare essere lontano da Torino. Dopo la partita con la Roma, inoltre, ci si è messo pure lo stesso portoghese a gettare ombre sul suo futuro pubblicando un post dove ha scritto: “Un giorno lo sapranno” al quale ha aggiunto una foto di lui con la maglia bianconera. Non è chiaro a chi si riferisse Conçeiçao, ma tale post non può non alimentare ulteriormente i dubbi sulla sua permanenza a Torino.