Calciomercato: Pogba sta tornando, annuncio del centrocampista

Importanti novità di mercato sul futuro di Paul Pogba. C’è l’annuncio del francese, attualmente svincolato e in attesa di una squadra.

Scontata la squalifica, Pogba è tornato sul mercato degli svincolati. Il centrocampista sta valutando attentamente il suo futuro con l’entourage che lo segue a lavoro per trovare la giusta destinazione per il calciatore, che ambisce a grandi palcoscenici.

Non è un mistero, infatti, che di recente il calciatore sia stato accostato anche a società italiane e francesi, che hanno valutato attentamente il suo profilo.

Nonostante le vicissitudini dell’ultimo periodo, con il giocatore che ormai da oltre un anno non scende in campo per una partita ufficiale, c’è sempre l’interesse da parte delle società che sono pronte a scommettere su di lui.

Ecco l’annuncio di Pogba che ha voglia di tornare in campo il prima possibile.

Aggiornamenti sul futuro di Pogba: le parole del centrocampista

Emergono delle novità sul futuro di Paul Pogba. Il centrocampista ha archiviato la parentesi alla Juventus ed ha messo alle spalle la squalifica per doping.

Adesso è pronto a tornare protagonista per riprendersi la scena. Ma con quale squadra?

Ci sono dei dubbi relativi al suo futuro. Di recente c’è stata una chiacchierata con il presidente per portare a Marsiglia Pogba. Ma la trattativa non è andata a buon fine anche perché il club francese aveva dei dubbi sulle condizioni fisiche del calciatore.

Anche alla Fiorentina è stato proposto Pogba ma anche in questo caso, il club di Commisso, ha preferito non andare avanti nella trattativa.

Restano aperte altre ipotesi come quella dell’Arabia Saudita e della Major League Soccer. Quale sarà la decisione di Pogba?

Dove sta andando Pogba? Ultime notizie

Paul Pogba è stato intervistato da GQ France. Ecco le sue parole sul rientro in campo.

“Ho ricevuto delle proposte, sono in attesa del progetto giusto che si addice alle mie caratteristiche. E’ un periodo importante della mia carriera, non posso sbagliare. Devo ragionare prima di accettare l’offerta, devo prendere il giusto tempo a disposizione. Non vedo l’ora di tornare a giocare, è passo tanto tempo dall’ultima volta in cui sono sceso in campo. Mai avrei immaginato di vivere una situazione del genere”.

“La mia vita è stata messa a dura prova. A Torino portavo i miei figli in una scuola che era vicino al campo della Juventus. E’ stata una sofferenza. Queste sfide, però, mi hanno dato una forte determinazione. Adesso sono conme un bambino, voglio lasciare il segno”.