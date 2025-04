L’Inter ora è stufa, ne manda via tre a fine stagione

La rivoluzione in casa Inter è già cominciata: la dirigenza nerazzurra prepara tre addii pesanti in ottica calciomercato estivo

Dopo il deludente pareggio con il Parma l’Inter guarda avanti: le prossime settimane saranno decisive per decifrare cosa accadrà su più fronti. Nel frattempo, il tema caldo rimane sempre e solo uno: il calciomercato.

Beppe Marotta ha in mente diversi cambiamenti alla rosa nerazzurra che, nonostante gli ottimi risultati, necessiterà di rinforzi di un certo peso per rimanere competitiva, tanto in Serie A quanto in Champions League. E così la dirigenza di Viale della Liberazione partirà in primis dalle uscite per poi dedicarsi al potenziale arrivo di grandi colpi in entrata.

Marotta e Ausilio sono all’opera in particolar modo su un reparto che, eccezion fatta per i due titolarissimi, non ha fornito sufficienti garanzia a Simone Inzaghi. E così a dire addio rischiano di essere in tre: lo scenario estivo è clamoroso.

Addio Inter: in tre salutano in estate

Si tratta dell’attacco, nel quale non tutte le pedine di Inzaghi sono state capaci di brillare. Anzi. Al di là di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, c’è stato praticamente il vuoto in quanto a numeri e prestazioni.

E così il primo a fare le valigie sarà Joaquin Correa che – a dirla tutta – nei piani di questa Inter non vi è mai rientrato. ‘Costretto’ a restare quest’anno per mancanza di offerte concrete, l’argentino è stato subito messo in fondo alle gerarchie per il reparto avanzato. Dopo un anno assolutamente orribile al Marsiglia Correa ha provato a giocarsi le sue carte in maglia nerazzurra ma non c’è stato nulla da fare. Il suo contratto, da ben 3,5 milioni netti a stagione, scadrà il 30 giugno 2025: uno scenario inevitabile.

L’Inter risparmierà anche sullo stipendio di Marko Arnautovic visto che il nazionale austriaco, a quasi 36 anni, non rientra più nei piani di Inzaghi. Nonostante piccoli segnali di ripresa anche l’ex Bologna partirà a parametro zero il prossimo luglio e l’Inter ritroverà alleggerito il monte ingaggi della stessa cifra percepita fino ad ora da Correa 3,5 milioni stagionali. Infine, con un pò di rammarico, pare destinato a cambiare casacca dopo una sola stagione pure Mehdi Taremi.

La punta iraniana, arrivata a parametro zero e con grandissime aspettative dopo le annate memorabili vissute con la maglia del Porto, ha deluso. I numeri parlano chiaro: 34 apparizioni con appena 3 gol e 6 assist vincenti all’attivo. Troppo poco per guadagnare la conferma, nonostante un contratto da 3 milioni netti fino al 30 giugno 2027: davanti ad offerte da almeno 5 milioni, l’Inter potrebbe già salutarlo. Staremo a vedere.