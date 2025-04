Milan, il colpo arriva dalla Juve: si chiude per 25 milioni

Il colpo di calciomercato arriva dalla Juventus, per il Milan, stando a ciò che svelano dall’estero.

Perché si tratta di uno dei calciatori che, attualmente in prestito in bianconero e senza procedere verso il riscatto, resterebbe comunque in Serie A e per diventare il titolare del Milan che sarà.

Il progetto tecnico con un altro allenatore permetterebbe al calciatore della Juventus di restare a giocare in Serie A, dopo l’interesse che in passato aveva manifestato proprio il Milan sul suo conto. Si tratta infatti di un vecchio pallino dei rossoneri che, dopo aver vissuto alti e bassi prima al suo club d’appartenenza e poi in prestito alla Juventus, potrebbe “finalmente” arrivare in rossonero, come desiderato ormai da tempo da parte di Moncada, stando a quelle che sono le sue valutazioni sul prossimo calciomercato.

Calciomercato, colpo Milan: arriva dalla Juventus in estate

Il mancato riscatto o mancato rinnovo del prestito della Juventus spingerà ancor di più il Milan a ripuntare sul calciatore che, rispedito indietro dai bianconeri, si troverà pronto ancora per la Serie A alla fine di questa stagione.

I rossoneri, prima del suo approdo a titolo definitivo al Chelsea, quando fu comprato dal Basilea, erano attenti proprio a quella che era la situazione sul difensore che sa giocare anche nel ruolo in mediana o come terzino sinistro.

Il Chelsea lo ha preso per circa 15 milioni di euro e ha intenzione di monetizzare sulla sua cessione. Il Milan, per prendere Renato Veiga – che a quanto pare non sarà trattenuto dalla Juventus – dovrà sborsare una cifra importante. Valida anche l’ipotesi di un altro prestito per i rossoneri.

Con 25 milioni si chiude: le ipotesi per il colpo del Milan dalla Juve

Come fanno sapere da Fichajes.net, sulle tracce del talento portoghese classe 2003 c’è non solo il Milan, ma anche club importanti in Spagna come l’Atletico Madrid che vedendo in lui le qualità in prospettiva, potrebbero vedere la sua titolarità in futuro. Un colpo che dovrà essere piazzato per 25 milioni ma il Milan, così come fatto dalla Juventus, proporrà il prestito con opzione di riscatto. A cifre sicuramente inferiori per la spesa importante che non vorrà fare, almeno non a queste cifre.

Una cessione al Milan libera il posto per il trasferimento dalla Juve

Andando a cedere Tomori, calciatore che sarebbe a fine ciclo con i rossoneri, il Milan potrebbe finanziarsi il colpo a titolo definitivo che vede Renato Veiga dal Chelsea al club rossonero, dopo i sei mesi in prestito alla Juventus. Occhio anche al possibile scambio di cartellini considerando che, oltre all’Aston Villa, su Tomori c’è proprio la sua ex squadra di Londra.