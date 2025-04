Nuova maglia per Zaccagni in Serie A: 30 milioni più bonus

Affare clamoroso in Serie A, 30 milioni più bonus per Mattia Zaccagni: resta in una big italiana, tutti i dettagli

Dopo quattro stagioni cariche di soddisfazioni, gol e giocate indimenticabili, le strade di Mattia Zaccagni e della Lazio potrebbero separarsi. Comunque vadano le cose in questo finale di campionato, salvo forse un ritorno in Champions che oggi appare tutt’altro che scontato, il destino del capitano biancoceleste sembra altrove. Una big ha deciso infatti di puntare su di lui, e la società potrebbe essere propensa a monetizzare la sua cessione per voltare pagina e pianificare il futuro.

Già tentato nel corso delle ultime stagioni da tante offerte lusinghiere, non ultimo l’interessamento del Napoli lo scorso gennaio, dopo la partenza di Kvaratskhelia, in estate Zaccagni potrebbe tentare un ulteriore salto di qualità nella sua carriera.

Nonostante un legame fortissimo con la Lazio e con la maglia biancoceleste, l’esterno della Nazionale azzurra sa bene che, a quasi 30 anni, potrebbe non avere più molte occasioni di riempire il palmares con vittorie importanti. E per questo motivo avrebbe aperto a una possibile cessione, consapevole che forse, separarsi in questo momento, potrebbe convenire sia a lui che alla sua attuale squadra.

Zaccagni lascia la Lazio ma resta in Serie A: sta succedendo davvero, i dettagli

Protagonista dell’ennesima stagione di altissimo livello, condita fin qui da 10 gol e 9 assist in 38 presenze tra tutte le competizioni, Zaccagni è un perno della squadra di Baroni. Come d’altronde lo era in precedenza con Tudor e con Sarri.

Giocatore dal talento innegabile, in grado di fare la differenza in fase offensiva, ma anche di garantire copertura in difesa, come molti attaccanti moderni, Zaccagni era probabilmente il preferito di Conte già a gennaio come possibile sostituto di Kvaratskhelia. E, forse, potrebbe vestire la maglia azzurra dalla prossima estate, con sei mesi di ritardo.

In caso di permanenza di Conte sulla panchina azzurra, cosa non proprio scontata, potrebbe infatti tornare di moda il nome di Zaccagni per la corsia sinistra del Napoli, visto e considerato che Neres non sembra a proprio agio in quel ruolo e, considerando l’investimento fallimentare su Okafor, la squadra partenopea si ritrova ancora con l’enorme buco lasciato dal georgiano su quel lato.

Stando a quanto trapela da fonti di mercato, De Laurentiis sarebbe disposto a spingersi fino a 30 milioni più bonus pur di riuscire a strappare a Lotito il proprio capitano. Un’offerta lusinghiera che il patron biancoceleste starebbe tenendo in considerazione.

Non tanto per la volontà di indebolire la squadra, quanto perché ormai Zaccagni va verso i 30 anni, e forse monetizzare ora potrebbe permettere al club biancoceleste di non vivere di rimpianti, voltando pagina e mettendo a segno almeno un colpo in grado di fare la differenza nel presente ma anche, e soprattutto, nei prossimi anni.