Tare in pole, ha già scelto il prossimo allenatore del Milan

Saltata la trattativa per Fabio Paratici, il Milan è al lavoro per cercare di trovare un nuovo direttore sportivo ed in questo momento appare in pole position Igli Tare.

L’ex dirigente della Lazio ha già avuto diversi contatti con la dirigenza rossonera che appare pronta a metterlo sotto contratto per dare vita ad un nuovo progetto.

L’albanese è fermo dopo l’avventura alla Lazio e sta preparando il suo ritorno. La possibilità di lavorare al Milan è stimolante per il classe 1973 che potrebbe così provare a rilanciare i rossoneri dopo un’annata molto difficile per Maignan e compagni. I contatti con Giorgio Furlani, amministratore delegato del club meneghino sono costanti e Tare starebbe iniziando a valutare le scelte da prendere per migliorare la squadra. Il dirigente avrebbe infatti già in mente il tecnico dal quale ripartire con una scelta che verrebbe appoggiata anche dallo stesso Giorgio Furlani.

Milan, Tare è in pole: l’allenatore è stato già scelto

Igli Tare sarebbe pronto a portare al Milan Massimiliano Allegri. Si tratterebbe di un ritorno per l’ex tecnico della Juventus che in rossonero ha vinto lo scudetto del 2011. Già in passato Tare non nascose la sua ammirazione per il livornese che potrebbe così portare al Milan per lavorare al rilancio del club.

Massimiliano Allegri è in attesa della chiamata da parte di una big e, nelle ultime settimane si erano fatti più fitti i contatti con la Roma, anche lei alla ricerca di un nuovo allenatore. Il Milan potrebbe però provare ad anticipare la concorrenza cercando di programmare sin da subito la prossima stagione per non arrivare impreparato al calciomercato estivo.

Allegri, dal canto suo, accetterebbe di buon grado il ritorno al Milan in vista della prossima stagione per provare a lottare sin da subito per un obiettivo importante. Lasciata la Juventus appena un anno fa dopo la vittoria della Coppa Italia, il tecnico ha avuto diverse offerte anche dall’estero ma la sua priorità, al momento sembra essere quella di tornare a lavorare in Serie A.

Non ci sarà nessun tipo di annuncio almeno fino alla semifinale di ritorno di Coppa Italia con la società che non vuole distrarre l’ambiente dagli obiettivi sportivi di questa stagione con gli uomini di Sergio Conceicao completamente concentrati sul ritorno in coppa contro l’Inter, ormai ultima chance per raggiungere l’Europa. Gli impegni in campionato sembrano essere ormai solamente un contorno alla coppa nazionale vista la distanza dalle squadre che precedono il Milan in classifica.