Bomba Kean, futuro deciso: è arrivato l’annuncio

Cambia il futuro di Moise Kean, i tifosi della Fiorentina restano a bocca aperta: arriva l’annuncio che sorprende tutti

Tutti pazzi per Moise Kean. I 22 gol messi a segno in stagione in tutte le competizioni, fino a questo momento, hanno fatto esplodere nel mondo del calcio una vera e propria Kean-mania. In Italia, sono in molti in questo momento a invidiare alla Fiorentna quello che sembra destinato a diventare il numero 9 titolare della nostra Nazionale nei prossimi anni. Che il suo destino sia lontano da Firenze nella prossima stagione, però, è ancora tutto da vedere.

La situazione del centravanti ex Juventus è piuttosto chiara: in questo momento è uno dei giocatori più appetiti sul mercato italiano ed europeo, ed è ‘difeso’ da una clausola rescissoria non proprio inarrivabile per i più grandi club continentali. In linea teorica, basterebbero infatti poco più di 50 milioni, e un accordo con il giocatore per un lauto ingaggio, per portarlo via di forza da Firenze.

Ma Commisso e l’intero ambiente viola di lasciarlo partire subito, dopo una sola stagione, non sembrerebbero averne molta voglia. Anche perché è dai tempi di Vlahovic che dalle parti di Firenze non si ammirava un attaccante così forte, a tratti inarrestabile, un vero incubo per le difese avversarie. E la sensazione è che la società stessa voglia fare di tutto per prolungare la sua permanenza almeno di un’altra stagione.

Svolta nel futuro di Kean: arriva l’annuncio che può cambiare le carte in tavola

Oggetto del rimpianto di molti tifosi della Juventus, che imputano a Giuntoli non tanto di averlo ceduto, quanto di averlo fatto per soli 18 milioni, una valutazione che oggi sembra assolutamente fuori mercato, Moise Kean è attualmente nei primi posti delle liste degli acquisti di tanti club europei.

A lui pensano alcune big inglesi, tedesche, spagnole, ma anche italiane. Il suo nome è stato ad esempio accostato, nelle ultime settimane, anche al Napoli, soprattutto in caso di permanenza di Conte. La sensazione di molti, però, è che strapparlo alla Viola sarà molto difficile nell’estate che verrà. Con o senza clausola rescissoria.

Lo ha confermato, ai microfoni di Tutti Convocati, un grande ex protagonista della Fiorentina, Sebastian Frey. Commentando la stagione della squadra allenata da Palladino, l’ex portiere francese si è infatti lasciato andare a un consiglio spassionato nei confronti della dirigenza: “Deve lavorare al rinnovo di De Gea e deve tenersi stretto Kean“.

Più che un annuncio, quello di Frey è quindi un vero e proprio indizio di mercato. Da personaggio che conosce bene l’ambiente della Fiorentina, l’ex portiere sa bene che in questo momento Kean non è in alcun modo sacrificabile. Ed è in fin dei conti una sensazione condivisa da molti.

Non dovesse puntare i piedi per andarsene, infatti, è probabile che il bomber resti in viola ancora un altro anno, per guadagnarsi i Mondiali e fare un ulteriore salto di qualità nella sua carriera dopo l’avventura nordamericana con la maglia della Nazionale.