D’Amico al Milan porta il colpo dall’Atalanta: i rossoneri sognano

Tony D’Amico è uno dei dirigenti che più piacciono in casa Milan per quello che riguarda il ruolo di direttore sportivo e potrebbe portare a Milanello un importante colpo.

Il dirigente dell’Atalanta è uno dei nomi più apprezzati in casa rossonera per il ruolo di direttore sportivo ma il fatto che sia sotto contratto con i bergamaschi rende difficile l’affare per il club meneghino.

Il Milan, dopo aver visto saltare l’affare con Fabio Paratici, è al lavoro per cercare un nuovo direttore sportivo che possa lavorare alla costruzione della squadra in vista della prossima stagione dando vita ad un nuovo progetto. In questo momento sembrano essere due i nomi in pole per il club rossonero. Uno porta a Igli Tare, libero dopo la lunga esperienza alla Lazio, mentre l’altro è quello di Tony D’Amico che sta facendo molto bene all’Atalanta. Nel caso in cui dovesse giungere l’accordo con il dirigente dei bergamaschi, non è da escludere che al Milan possa arrivare un importante colpo.

Milan, con D’Amico arriva un colpo dall’Atalanta: tifosi in festa

Uno dei primi colpi di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo del Milan potrebbe essere quello relativo al ritorno di Mario Pasalic in rossonero. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto e potrebbe far ritorno a Milanello a costo zero.

Le trattative per il rinnovo del contratto del classe 1995 procedono a rilento e l’Atalanta rischia fortemente di perdere il giocatore a costo zero al termine della stagione in corso. L’obiettivo dei bergamaschi è quello di allungare la permanenza dell’ex Chelsea a Bergamo almeno per un’altra annata ma molto peserà anche il destino di Gian Piero Gasperini, allenatore che ha reso Pasalic uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A.

Nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a convincere sia l’Atalanta che D’Amico a separarsi e mettere sotto contratto il dirigente, il ritorno di Pasalic in rossonero potrebbe farsi sempre più probabile. Il giocatore piace anche a diverse squadre all’estero oltre a Juventus e Lazio che sono pronte a fare un tentativo per mettere sotto contratto il croato.

Pasalic vestì la maglia del Milan nella stagione 2016/2017. Un’annata che vide i rossoneri vincere la Supercoppa italiana contro la Juventus anche grazie all’ultimo calcio di rigore messo a segno proprio da Pasalic contro Buffon che fece esplodere la festa rossonera.