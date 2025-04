Nuovo portiere Milan: già in città per chiudere, colpo dal Napoli

Il nuovo portiere del Milan dal Napoli è possibile, col Milan che si sarebbe presentato allo stadio attraverso i suoi tesserati per i contatti.

O perlomeno per vederlo da vicino quello che potenzialmente è il nuovo portiere al posto di Mike Maignan per il futuro dei rossoneri, considerando che il Milan si trova coinvolto nei propri dubbi sulla permanenza o meno del portiere francese.

Voci sul mancato rinnovo spingono le ipotesi che vedono Mike Maignan lontano dal Milan e questo obbliga i rossoneri a cercarsi un nuovo portiere. Stesso estremo difensore che arriverebbe da una diretta concorrente per la prossima stagione, dopo quanto di buono sta mostrando in questo campionato.

Calciomercato Milan: scout presenti già allo stadio per il colpo in porto

Il colpo in porta, per il Milan, arriverebbe dal Napoli. Da capire poi se come portiere titolare oppure come alternativa, con il futuro di Maignan tutto da chiarire per il 2026.

Il Napoli deve sistemare, in casa propria, quella che è la situazione su Meret che ha il proprio contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025. Ma poi non c’è solo lui, tra le opzioni in uscita del Napoli.

Gli azzurri hanno ceduto in prestito e con opzione di riscatto, Elia Caprile al Cagliari. Sta facendo benissimo l’estremo difensore ex Empoli e Napoli, tanto da convincere il Milan che si sarebbe presentato al Castellani come annunciato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che ha svelato la presenza degli scout rossonero nell’ultimo impegno giocato proprio tra Empoli-Cagliari, per visionare da vicino Caprile. Chissà che non ci siano stati appunto i contatti per un tentativo sulla chiusura del colpo, da programmare in futuro, per il portiere dal Napoli e in prestito in Sardegna.

Le cifre del colpo dal Napoli: dipenderà dal riscatto

Dipenderà dal riscatto perché Elia Caprile, qualora dovesse essere riscattato dal Cagliari dopo il periodo di prestito in questi sei mesi in Serie A lontano dal Napoli, deciderà poi cosa farne del suo cartellino e a quanto venderlo al Milan. Un cartellino che ad oggi ha un valore economico di 8 milioni di euro, cifra che serve ai sardi per trattenere il classe 2001 che dopo quanto vissuto ad Empoli e poi in questi mesi a Cagliari, ha dimostrato di poterci stare ad alti livelli. Il Napoli dovrà decidere, oltretutto, cosa fare con Meret e col suo vice. Attualmente, dietro ad Alex, c’è Scuffet che al Napoli è soltanto in prestito secco e salvo clamorosi colpi di scena, verrà rispedito indietro a fine stagione.