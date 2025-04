Thiago Motta torna ad allenare: la Juve guadagna 15 milioni

Svolta importante per il futuro di Thiago Motta che dopo l’esonero della Juventus in questo momento si sta godendo un po’ di relax in una zona d’Europa e adesso si parla già della sua prossima sfida.

Il giovane allenatore italo-brasiliano è legato alla Juventus da un contratto fino al 2027 ma non sarà questo ad evitare la sua prossima avventura. Perché come scrive l’edizione odierna di Tuttosport ora Thiago Motta non vede l’ora di tornare ad allenare e farlo anche subito. Il tecnico potrebbe diventare la prima scelta di due club che ci stanno pensando veramente per la prossima stagione.

Una vera svolta quella che potrebbe arrivare nelle prossime settimane perché ci sono aggiornamenti che portano proprio a quello che può essere il ritorno di Thiago Motta in panchina con una nuova squadra dopo la deludente avventura alla Juventus. L’allenatore in questo momento è stato messo nel mirino da due società su tutte che pensano a lui per ripartire in vista della prossima annata.

Calciomercato: scelgono Thiago Motta per la panchina

Attenzione a quelle che possono essere le scelte in vista della prossima stagione e con la possibilità che arrivi una nuova sfida anche per Thiago Motta. Sono tante le società che pensano di cambiare allenatore e alcune mettono nel mirino proprio l’ex Juventus che in questo momento si trova in Portogallo per una pausa.

Thiago Motta non vede l’ora di rimettersi in gioco e farlo con una società che gli possa garantire un progetto sano e lungo. Perché in questo momento come confermato anche da Tuttosport il suo nome è finito nella lista di due società che pensano di puntarci nonostante un anno difficile vissuto alla Juventus.

Su Thiago Motta ci sono Atalanta e Tottenham. Il club bergamasco pensa a lui per il dopo Gasperini visto che andrà via quasi sicuramente e anche il club londinese dovrà cambiare allenatore dopo un anno deludente. Un possibile affare che porta buone notizie anche alla Juventus.

La Juve ha Thiago Motta sotto contratto fino al 2027 e se dovesse firmare con un’altra squadra allora ci sarebbe un risparmi di 15 milioni di euro che entrerebbero nelle casse bianconero. Si aspetta ora la svolta con la firma di Thiago Motta con Atalanta o Tottenham che sono ad oggi le principale candidate per dargli una nuova occasione.