Ultim’ora, primo colpo della Juve per il prossimo anno: 17 milioni

Il mercato bianconero prende forma, Giuntoli è pronto a sborsare 17 milioni: è il primo colpo della nuova Juventus

L’1-1 contro la Roma sa di occasione persa. La Juventus di Igor Tudor avrebbe potuto superare il Bologna, quarto in Serie A, battendo proprio i giallorossi e approfittando del pari tra i felsinei ed il Napoli nell’ultimo turno di campionato. Nulla da fare, la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League rimane tuttavia apertissima.

Così come aperto al calciomercato è Cristiano Giuntoli che già da diverse settimane sta lavorando sottotraccia alla Juventus del futuro. Una Juventus che dovrà necessariamente tornare a lottare per lo Scudetto e fare decisamente meglio pure in Champions League. L’eliminazione per mano del PSV ha fatto male così come quella di Coppa Italia contro l’Empoli: due pessimi risultati che, alla lunga, hanno portato al cambio in panchina. L’esonero di Thiago Motta e l’approdo a Torino del grande ex, Igor Tudor, come traghettatore fino a fine campionato.

Intanto è chiaro come siano due i reparti maggiormente nel mirino della dirigenza, con Giuntoli pronto ad una vera rivoluzione. Se in attacco l’addio di Vlahovic e l’approdo di un nuovo bomber è praticamente scontato, allo stesso modo è vicinissima la firma di un difensore che ha già conquistato il popolo bianconero.

Juve, colpo annunciato: così è pronto a firmare

La novità più rilevante per quel che riguarda il calciomercato estivo della Juventus arriva direttamente da Fabrizio Romano, giornalista e grande esperto di mercato internazionale che ha fatto quello che sarà verosimilmente il primissimo rinforzo per i bianconeri in vista della stagione 2025/26.

“La Juventus sta pianificando di ingaggiare Pierre Kalulu dal Milan a titolo definitivo, in estate”, ha scritto sul suo profilo ‘X’ Romano che ha dunque riaperto alla possibilità – recentemente raffreddatasi dopo l’esonero di Thiago Motta – della permanenza del polivalente difensore francese in maglia bianconera. Kalulu è arrivato a Torino la scorsa estate in prestito oneroso e da subito ha mostrato la sua utilità nella difesa della Juventus, sia al centro della retroguardia che da terzino. Un uomo chiave che, evidentemente, è ritenuto prezioso e verosimilmente continuerà a vestire la casacca della Juve anche l’anno prossimo.

Il noto giornalista ha svelato, poi, i dettagli: “Il club resta convinto di attivare la clausola d’acquisto da 14 milioni più 3 milioni di bonus“, ha scritto Romano. Un affare che, comprendendo anche la cifra per il prestito oneroso, raggiunge quota 20. Comunque un affare visto che il nazionale francese, 24 anni, fino a questo momento ha racimolato 34 presenze tra campionato e coppe con 1 rete all’attivo in maglia bianconera.