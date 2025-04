Addio Inter, va al Bayern Monaco: la vendetta è servita

Il Bayern Monaco serve immediatamente la vendetta all’Inter: colpo di mercato straordinario per il top club tedesco

Si dice che la vendetta sia un piatto da servire freddo. Non la pensano evidentemente così in terra tedesca, e in particolare in Baviera. A poche ore dalla clamorosa vittoria dell’Inter nel match d’andata contro il Bayern Monaco, disputato all’Allianz Arena, è arrivata infatti una notizia di mercato che lascia senza parole i nerazzurri. I tedeschi sembrano intenzionati a prendersi un’immediata rivincita sul mercato, per poi tentare di ribaltare anche il risultato sul campo durante il match di ritorno.

Per la squadra di Simone Inzaghi non c’è stato nemmeno il tempo di esultare. Nonostante l’entusiasmo e l’euforia scatenati nell’ambiente dalla trionfale vittoria in Champions, non solo per l’importanza del risultato, ma anche per come è maturato, il club ha dovuto tuffarsi immediatamente sul lavoro quotidiano.

Davanti a sé l’Inter ha infatti il Cagliari in campionato, avversario da non sottovalutare. Ma, soprattutto, la dirigenza deve fare i conti con alcune manovre di mercato che potrebbero in qualche modo disturbare i piani nerazzurri per la prossima estate. Manovre che lo stesso Bayern ha voluto accelerare, quasi in maniera improvvisa, dopo il match d’andata dei quarti di Champions, mettendo in grande difficoltà Marotta e Ausilio.

Inter, adesso è finita: va al Bayern, il club tedesco prepara un’offerta irrinunciabile

Dal campo al mercato il passo è quasi sempre breve in un mondo come quello del calcio, proiettato sempre sul futuro, ad ampio raggio. Il Bayern Monaco sta infatti già lavorando per la prossima stagione, e a quanto pare le strategie di mercato del club tedesco potrebbero scontrarsi, in un modo o nell’altro, proprio con quelle dell’Inter.

Al di là di alcuni pilastri nerazzurri che, inevitabilmente, interessano anche al top club teutonico, è un altro in questo momento il nome in cima alla lista dei desideri di Kompany. Ed è lo stesso nome che da tempo seguono con attenzione anche Marotta e Ausilio, come potenziale rinforzo estivo per la campagna nerazzurra.

A far perdere la testa ai principali club europei è stato, in particolare, Luis Henrique, esterno brasiliano che è completamente esploso nella stagione in corso con il Marsiglia di De Zerbi, al punto da mettere a segno 7 gol e 5 assist in 28 gare di Ligue 1. Un bottino importante per un talento che ha ancora margini di crescita enormi, considerando che si tratta di un 2001.

Seguito per mesi dall’Inter, stando a quanto riferito da Tuttosport sarebbe uno dei principali oggetti del desiderio del Bayern, che avrebbe in queste ore deciso di accelerare prendendo contatti diretti con la dirigenza del club francese, con la volontà chiarissima di anticipare la concorrenza. E con l’interessamento del Bayern, è inevitabile che per l’Inter le speranze di riuscire ad accaparrarsi il potenziale fuoriclasse brasiliano si riducano sensibilmente.