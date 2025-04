Il Milan lo ha preso in Serie A: 8 milioni ed il primo colpo è servito

Primo colpo per il Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che sono pronti a chiudere un affare sulla base di 8 milioni di euro.

La stagione che va a concludersi è stata ampiamente insoddisfacente per il Milan che è riuscito a regalarsi un momento di gioia solo in occasione della vittoria in Supercoppa italiana.

La proprietà sa che così non può andare ed è pronta a cambiare molto in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale al momento appare quello di andare a mettere sotto contratto un nuovo direttore sportivo che possa prendere le redini della situazione in mano andando a creare un nuovo progetto in ottica futura. Saltata la trattativa con Fabio Paratici, sono diversi i nomi accostati al club meneghino ma al momento non sembra esserci nessun accordo con i rossoneri. Intanto, la dirigenza, lavora già ai primi colpi di mercato ed uno sembra essere molto vicino.

Milan, primo colpo sul mercato: arriva per 8 milioni

Diego Coppola è ormai ad un passo dal Milan. I rossoneri sono pronti a mettere sotto contratto il difensore del Verona in vista della prossima stagione con il club meneghino deciso a mettere sul piatto 8 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del centrale della nazionale italiana under 21.

Coppola sta vivendo un’ottima stagione con la maglia del Verona ed è pronto a cambiare aria in vista dell’estate per andare a giocare in palcoscenici più importanti. Il Milan ha preso da tempo contatti con la società gialloblu per assicurarsi l’acquisto del difensore che piace a mezza Serie A considerato il fatto che la Juventus si è già fatta avanti con i veneti per il giovane talento.

La volontà del Milan è quella di andare a creare uno zoccolo duro di italiani all’interno della rosa che possa crescere ed andare a formare uno spogliatoio più unito, in grado di superare al meglio le difficoltà che si presentano all’interno di una stagione. Il centrale del Verona sembra essere il profilo perfetto in tal senso con il Milan pronto a farlo crescere ulteriormente a Milanello per farne un punto fermo dell’organico negli anni a venire.

Il classe 2003 andrà a prendere il posto in rosa che al momento è ricoperto da uno dei quattro centrali. Tra Pavlovic, Gabbia, Thiaw e Tomori ne resteranno solamente due con l’inglese ed il tedesco che sembrano essere i maggiori indiziati per la cessione in vista della prossima estate.