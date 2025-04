La Juve ha deciso, nuovo bomber dalla Serie A: arriva per 25 milioni

La dirigenza bianconera a caccia di un grande attaccante: l’ultima idea per la Juventus arriva proprio dalla Serie A

Chiudere al meglio l’attuale stagione per poi ricostruire. La Juventus ha le idee chiare e sta affidando a Giuntoli la costruzione della prossima squadra. Un gruppo che, inevitabilmente, dovrà essere competitivo in ogni reparto. In uno in particolare.

Non è un mistero che tra le possibilità che stanno affollando i pensieri della dirigenza bianconera vi sia, in primo piano, quello di potenziare l’attacco. Il sicuro addio di Dusan Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2026 e ormai lontanissimo dal rinnovo con la Vecchia Signora, apre a scenari inattesi. Il 25enne di Belgrado porterà in cassa un tesoretto da reinvestire, in primis, proprio per potenziare il reparto avanzato. E non con un solo colpo.

Si è detto tanto della possibilità che i bianconeri riuscissero a convincere il PSG a lasciare a titolo definitivo Kolo Muani in quel di Torino: non è però l’unico scenario che Cristiano Giuntoli sta coltivando in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato. E così c’è un’opzione che sta prendendo quota e che potrebbe vedere il club piemontese fare una grande offerta per uno dei talenti della Serie A: ecco di chi si tratta.

Colpaccio in Serie A: la Juve anticipa tutti

La Juventus pesca in Serie A: e non è la prima volta. Il club torinese deve ricostruire un attacco che in questa stagione, per lunghi tratti, ha deluso le aspettative. In tal senso secondo ‘Juvefc.com’, un nome in particolare starebbe intrigando i vertici bianconeri in vista dell’estate.

Si tratta della punta montenegrina Nikola Krstovic che, a 25 anni, sta esplodendo definitivamente con la maglia giallorossa. In scadenza il 30 giugno 2027 (il Lecce ha l’opzione per prolungare per un’ulteriore stagione) il classe 2000 ha già segnato 11 gol con 3 assist vincenti in 32 presenze complessive con i salentini. Numeri importanti, contornati da prestazioni da vero talento, che hanno fatto drizzare le antenne della dirigenza juventina.

Krstovic piace e non poco pure a Napoli ed Inter che nelle ultime settimane si sono interessate a lui. Occhio, infine, anche al Genoa che avrebbe pronta una proposta da circa 15 milioni di euro: il Lecce, però, è pronta a rispedirla al mittente.

Dopo aver pagato Krstovic appena 3 milioni due anni fa, ora il club pugliese intende massimizzare gli incassi: il gioiello partirà per 25 milioni di euro. Una cifra importante ma che può rappresentare l’ennesima prova della grande crescita della punta montenegrina.