Novità sul futuro di Allegri: c’è un altro club pronto a chiudere

Allegri è pronto a tornare. Arriva un’altra conferma sulla volontà del tecnico che nell’ultimo periodo è stato accostato a diverse società.

Ecco la scelta finale dell’allenatore livornese, che ha grande voglia di rivalsa dopo l’esonero dalla Juventus di un anno fa. Le modalità in cui è stato mandato via, dopo la vittoria di una Coppa Italia, non sono andate giù all’allenatore che non è mai stato difeso dalla società bianconera, nonostante i risultati ottenuti.

Vuole prendersi la sua rivincita Allegri che spera di trovare panchina in Serie A. Nelle ultime ore è uscita fuori un’altra pista per l’allenatore. A confermare tutto è il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Il valzer degli allenatori non è ancora iniziato ma ci sono già le prime voci relative a possibili scenari clamorosi che riguardano anche Massimiliano Allegri, che è uno di quelli pronto a tornare la prossima stagione.

Allegri pronto a tornare? Dove può andare adesso

Difficile che possa concludersi l’operazione con la Roma, così come il Milan che per il momento è concentrato sul prossimo ds da prendere.

Ecco perché, in queste ore, ha preso corpo un’altra ipotesi per Allegri che può essere il sostituto di Conte a Napoli. Le ultime frizioni con ADL, hanno portato il tecnico a riflettere riguardo la sua permanenza in azzurro.

In caso di addio di Conte, la società potrebbe optare e nominare come prossimo tecnico del Napoli Allegri. Ecco il parere di Ivan Zazzaroni che si è espresso su questo argomento relativo proprio al futro del tecnico livornese che sembra aver messo da parte altre proposte provenienti dall’estero.

L’obiettivo di Allegri, infatti, è quello di proseguire l’esperienza in Serie A.

Allegri al Napoli?

Intervento ai microfoni di TMW Radio, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di vari argomenti affrontando anche il tema relativo al futuro di Massimiliano Allegri.

“E’ una figura ingombrante, un po’ come Antonio Conte che però ha 2 anni di contratto con il Napoli. Se De Laurentiis decide di accontentarlo a giugno io penso che rimanga in azzurro. E’ difficile far saltare un accordo come quello. In caso contrario, io vedrei bene Allegri al Napoli. E’ il sostituto naturale di Conte che non penso possa andare alla Juventus”.