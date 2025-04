Addio a Cambiaso: la Juve ha trovato il sostituto per 25 milioni

La Juventus pare orientata a cedere Andrea Cambiaso durante l’estate: Giuntoli ha già scelto l’erede, serviranno 25 milioni

Tra campo e calciomercato cresce l’attesa per i tifosi della Juventus che non vedono l’ora di conoscere le novità che riserverà il futuro alla squadra, oggi mano a Igor Tudor. Probabilmente un nuovo allenatore e non pochi cambi alla rosa che non sempre ha confermato le aspettative nell’arco di questa stagione.

Una novità importante in casa Juventus, in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato, sarà verosimilmente la cessione di Andrea Cambiaso. Il laterale azzurro ha conquistato tutti, a Torino e non soltanto. Al punto che già lo scorso gennaio il Manchester City aveva sondato il terreno per provare a strapparlo alla Juve: nulla da fare, almeno non a stagione in corso.

Pare infatti che il club piemontese possa effettivamente separarsi dal suo terzino durante i mesi estivi, davanti ad una proposta generosa: nelle scorse settimane si è parlato di almeno 60 milioni. Ecco quindi che Cristiano Giuntoli, anticipando i tempi, starebbe già valutando il nome del sostituto che potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna: operazione clamorosa in vista per la corsia mancina di difesa.

Post Cambiaso da urlo: ecco chi ha scelto la Juve

A riferire la possibilità di un grande colpo da parte della Vecchia Signora è il portale ‘Fichajes.net’ che sottolinea come la dirigenza della Juventus abbia effettivamente individuato il sostituto di Cambiaso in una delle gemme non propriamente sfruttate appieno da Carlo Ancelotti al Real Madrid.

Si parla del 25enne spagnolo Fran Garcia, terzino rapido e molto bravo nel dribbling che tuttavia vista la folta concorrenza sta giocando molto poco agli ordini del tecnico di Reggiolo. Classe 1999 e con un contratto che lo lega ai ‘Blancos’ fino al 30 giugno 2027, Fran Garcia sarebbe la scelta ideale per la Juve che lo ha messo in cima alla lista per giugno. Arrivato dal Rayo Vallecano due anni fa per appena 5 milioni di euro, adesso la valutazione fatta dal club di Perez è decisamente più elevata.

La crescita di Fran Garcia ha portato il Real a valutare il suo cartellino non meno di 25 milioni di euro, una stima tuttavia decisamente veritiera viste le qualità del ragazzo che in Serie A potrebbe definitivamente esplodere. Bisognerà capire quanto la dirigenza madridista sia disposta a valutare la partenza a titolo definitivo anche se la sensazione è che si possa giungere ad un’intesa molto presto per vedere il laterale iberico a Vinovo.

Fran Garcia, in quella che potrebbe quindi essere la sua ultima annata con la maglia del Real Madrid, ha racimolato tra campionato e coppe 38 presenze totali con anche 4 assist vincenti all’attivo. Il suo futuro potrebbe chiamarsi Juventus: le prossime settimane saranno cruciali, Giuntoli rimane alla finestra.