Dalla Juve al Napoli per poco più di 10 milioni, pazzesco!

La Juventus lo ha fatto fuori, è già fuori dal progetto bianconero: ci pensa il Napoli, l’affare può chiudersi per poco più di 10 milioni

Ci sono giocatori che, in un certo senso, possono essere individuati dai tifosi della Juventus come la rappresentazione delle difficoltà e della confusione del club in questa stagione. Alcuni di questi sono stati bocciati senza appello nel corso dell’anno, prima da Thiago Motta, poi da Igor Tudor, l’uomo arrivato in corso d’opera a cercare di fare ordine e di riportare il club bianconero in Champions League. E, proprio perché messi ai margini, potrebbero ben presto essere costretti a cercarsi una nuova maglia, all’estero o magari ancora in Serie A.

Sono diversi, infatti, i club italiani che guardano con interesse al caos bianconero e ai possibili sviluppi che potrebbero concretizzarsi in quel di Torino tra queste settimane e la fine della stagione. Uno di questi è il Napoli. A prescindere da quello che sarà il futuro di Antonio Conte (per alcuni già promesso sposo della stessa Juventus, per altri allenatore azzurro ancora per una stagione senza alcun dubbio), la società si sta infatti già muovendo per individuare i possibili rinforzi in vista della prossima importante annata.

Con o senza scudetto, il club guidato da De Laurentiis e Manna sa infatti bene che, se quest’anno senza coppe la rosa poteva essere meno corposa, nella prossima stagione, con una Champions ormai quasi garantita, non basterà dare all’allenatore 13-14 uomini su cui poter fare affidamento. Ne serviranno almeno 18-19, se non anche di più.

E uno dei nuovi innesti in grado di soddisfare le aspettative di Conte (o del suo possibile sostituto) potrebbe arrivare proprio dal gruppo di quegli “epurati” bianconeri alla ricerca di una nuova collocazione altrove, pronti a dare tutto per dimostrare al club bianconero di aver commesso un altro errore.

Via dalla Juventus, il suo futuro è ormai deciso: ci pensa il Napoli, l’affare è possibile

Se il mercato estivo bianconero è stato totalmente fallimentare, o almeno in buona parte, non è andata molto meglio con quello invernale. Alcuni giocatori hanno fin qui infatti reso molto poco per la causa juventina, o addirittura non sono stati quasi mai impiegati.

È il caso, ad esempio, di Alberto Costa. Il terzino destro portoghese, arrivato dal Vitória Guimarães lo scorso gennaio per poco meno di 14 milioni, ha fin qui collezionato la bellezza di quattro apparizioni con la maglia della Juventus tra campionato e Coppa Italia, per un totale di poco più di 100 minuti. E, stando a quanto trapela dall’ambiente bianconero, sarebbe uno dei giocatori messi subito alla porta da Tudor.

Nonostante sia tra gli ultimi arrivati, e di certo il meno responsabile delle difficoltà della Juventus in questa stagione, Costa potrebbe quindi essere costretto già a trovarsi una nuova sistemazione. E a quanto pare avrebbe già attirato l’interesse di alcune squadre di Serie A, tra cui il Napoli.

Classe 2001, il portoghese è infatti ancora giovane, ha gamba, discreti mezzi tecnici e potrebbe tranquillamente, in casa Napoli, rappresentare un’alternativa di valore a capitan Di Lorenzo.

L’affare è quindi tutt’altro che impossibile e una quadra tra le parti potrebbe trovarsi per poco più di 10 milioni, una somma che basterebbe alla Juventus per evitare una nuova clamorosa minusvalenza in un bilancio che, alla luce di quanto successo nell’ultima stagione, potrebbe essere ancora una volta negativo.