L’Inter lo soffia alla Juve: addio per 30 milioni

La Juventus rischia la clamorosa beffa: ora spunta l’Inter, 30 milioni di euro e Marotta lo porta a Milano

Non è un mistero che Juventus e Inter, spesso e volentieri, si sono affrontate ben lontano dal rettangolo verde. Il calciomercato, in tal senso, ha già regalato spunti di un certo spessore nel recente passato: adesso la storia può ripetersi. Perché il club nerazzurro può davvero mettere i bastoni tra le ruote a Giuntoli nella corsa ad un grande colpo: ma andiamo con ordine.

Da tempo, è ormai noto, la Juventus è sulle tracce di diversi potenziali rinforzi per la difesa bianconera. Una retroguardia che con Thiago Motta in panchina ha mostrato limiti strutturali importanti che hanno fatto perdere parecchio terreno alla Juventus, in ottica Scudetto. E così, soprattutto dopo il grave infortunio di Bremer, la squadra ha perso solidità concedendo qualche gol di troppo settimana dopo settimana.

Ecco perché la priorità di Cristiano GIuntoli, da tempo, è quella di affiancare a Bremer – che tornerà a disposizione a giugno inoltrato, in occasione del Mondiale per club – un nuovo centrale di spessore internazionale. In questo scenario apparentemente ideale si starebbe inserendo il grande ex, quel Beppe Marotta che non vuole lasciare più nemmeno le briciole ai rivali della sua Inter.

E così uno dei principali obiettivi di mercato della Vecchia Signora può clamorosamente avvicinarsi alla maglia nerazzurra in vista di giugno: basteranno 30 milioni di euro.

Altro che Juve: super colpo Inter in difesa

L’Inter lascerà con ogni probabilità partire Stefan de Vrij a scadenza, il prossimo 30 giugno. L’età, poi, avanza per Darmian e Acerbi che non sono nemmeno così certi di rimanere a Milano. Ecco che a questo punto l’ultima idea della dirigenza di Viale della Liberazione porterebbe ad un grande nome per la retroguardia di Inzaghi.

Negli ultimi tempi, come riferito da ‘Tuttojuve’, Atletico Madrid ma anche Chelsea, Liverpool e appunto Juventus si stanno facendo largo per il cartellino di David Hancko. Il centrale del Feyenoord, classe ’97, è in scadenza tra tre anni e il suo cartellino viene valutato non meno di 30 milioni. Attenzione perché dei cinque club che sembrerebbero sulle tracce del forte difensore potrebbe esservi pure l’Inter che, senza mezzi termini, potrebbe anche provare ad anticipare la concorrenza e a regalare a Inzaghi un difensore di spessore internazionale.

Il potenziale inserimento di Marotta rischia di essere una beffa di non poco conto per il club di Torino che segue Hancko sin dall’anno scorso. Il 27enne slovacco, ex Sparta Praga, ha collezionato in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in Olanda ben 41 presenze con 4 gol e 4 assist vincenti all’attivo.