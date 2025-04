Militao in Serie A: arriva grazie all’ex Juve

In Serie A, ovviamente con lo sconto, non è da escludere l’opzione che porta a Militao per uno dei top club italiani.

Il motivo è legato all’operazione che il Real Madrid metterà in piedi con l’ex Juventus protagonista dello stesso trasferimento e che obbligherà i Blancos al ricambio generazionale.

Il tempo per il brasiliano sembra finito a Madrid, considerando che virerà su altri obiettivi per il proprio futuro il club delle Merengues che andrà ad affiancare poi il tedesco Toni Rudiger a Dean Huijsen per quello che è il futuro in difesa. E ad approfittarne su Militao, a sorpresa, potrebbe essere un club in Serie A.

Calciomercato: Militao saluta il Real Madrid, occasione in Italia

Eder Militao non continuerà la sua esperienza al Real Madrid e, a svelarlo, sono i colleghi iberici di Fichajes.net.

Secondo quanto svelato dalla Spagna, infatti, il centrale brasiliano che ha da recuperare quella che è la stagione che lo ha visto KO, nella complessa annata vissuta dal Real Madrid, verrebbe fatto fuori dal progetto con i Blancos.

Militao piace a tantissime big del calcio in Europa e non si può escludere neppure l’approdo in Serie A, possibile, in una delle top squadre del calcio italiano che giocheranno la prossima Champions League, dandosi battaglia ai vertici per la lotta Scudetto. Le cifre del trasferimento sono alte, ma non enormi. Specie se il Real dovesse decidere, effettivamente, di cederlo escludendolo dal progetto.

Militao in Serie A: le cifre e la destinazione

Stando ai numeri sulle sue cifre, Eder Militao potrebbe arrivare in Serie A per circa 40 milioni. Ciò che peserà, non sarà tanto il valore economico del suo cartellino, bensì il suo ingaggio che è abbastanza alto. Dovrà accontentarsi di cifre differenti, qualora dovesse trasferirsi in Serie A il centrale brasiliano che, per ovvi motivi e considerando quella che è l’occasione di salutare i Galacticos, a causa del ricambio generazionale che vedrà Huijsen al Real Madrid, piace anche a Manchester City e altre big del calcio in Premier.

Per quanto riguarda i club di Serie A, in questo momento, i club che possono permettersi un colpo di tale portata sono pochi. L’Inter è un’idea, perché sicuramente piazzerà un colpo importante per la difesa, dopo l’addio di De Vrij e Acerbi che potrebbero salutare a zero, senza rinnovo. Opzione possibile è anche quella del Napoli qualora dovesse, Antonio Conte, trovarsi una coppia in difesa importante come quella di Militao e Buongiorno per il futuro.