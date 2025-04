Napoli, il “dopo-Kvara” arriva dal Barcellona: le cifre

Il Napoli sarà tra i principali protagonisti del calciomercato che arriva in estate e il tema caldo è quello legato al colpo per sostituire davvero Kvaratskhelia.

Perché il prestito su Noah Okafor, che difficilmente sarà riscattato dal Milan alla fine di questa stagione, non può bastare allo stesso Antonio Conte che, attraverso il mercato estivo, potrà contare sul lavoro di Giovanni Manna che, sfruttando le occasioni che arrivano anche dalle big d’Europa, potrà dargli il sostituto di Kvaratskhelia che merita Antonio Conte.

Probabilmente può risultare “insostituibile” il georgiano, considerando che il calciatore attualmente in forza al PSG è tra i migliori calciatori al mondo sulle corsie offensive. E a certe cifre, è difficile sostituirlo. Con l’occasione di mercato però, rilanciando ad alti livelli chi arriverebbe al Napoli a cifre ragionevoli, ecco che Manna potrebbe cogliere al volo quello che è l’affare col Barcellona che svelano dalla Spagna.

Calciomercato Napoli: dal Barcellona il vero sostituto di Kvara

Dalla Spagna svelano che uno dei calciatori del Barcellona, fatti fuori dal progetto con Flick, potrebbero fare al caso di chi sfrutterà al volo quella che è l’occasione di calciomercato a cifre low cost.

Perché il club blaugrana, pur vendendolo a cifre basse e non a quelle che avrebbe voluto fino a non proprio tanti anni fa, vedrebbe la sua decisione nella cessione a titolo definitivo e non di nuovo in prestito.

Dopo l’annata vissuta al Brighton, le cose non sono cambiate sullo spagnolo. E adesso, dicendo addio definitivamente al Barcellona, potrebbe essere un’occasione a sorpresa per il Napoli.

Le cifre del colpo Ansu Fati: occasione Napoli

Il sostituto di Kvaratskhelia potrebbe essere Ansu Fati, in arrivo dal Barcellona, a distanza di sei mesi dal suo addio al Napoli. Stando a quel che rivelano da Fichajes.net, il fuoriclasse spagnolo potrebbe salutare il Barcellona per soli 5-10 milioni di euro.

Quello del Napoli sarebbe un colpo low cost da “scommessa” pura, considerando che Ansu Fati resta un classe 2002 e con tutta la carriera davanti, dopo quanto di positivo aveva dimostrato nei primi sprazzi della sua carriera quando il Barcellona gli affidò la numero 10 sulle spalle che ancora si tiene stretta, fino a che non saluterà il club catalano. Lo stesso Ansu Fati è un’idea anche del Milan, con il Barcellona che potrebbe ammorbidire le cifre che i rossoneri chiedono per Leao, inserendo come contropartita tecnica proprio il cartellino dell’ex Brighton.