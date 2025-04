Prendono Gatti per 28 milioni, destinazione surreale

Ingaggiano Federico Gatti per 28 milioni di euro: da non crederci la prossima destinazione del grintoso difensore centrale bianconero

Federico Gatti è tra i pochi a salvarsi dal naufragio bianconero. Forte fisicamente e dotato di una buona tecnica e velocità, il roccioso e grintoso difensore centrale è uno dei pilastri della Juventus. Non per nulla, prima dell’infortunio, l’ex Frosinone era il più utilizzato in assoluto e anche Tudor lo ha inserito nell’undici titolare in occasione del suo debutto sulla panchina bianconera contro il Genoa.

Insomma, l’ex Frosinone è uno dei punti fermi della ‘Vecchia Signora’: lo era con Thiago Motta, nonostante i rapporti non fossero idilliaci, ed è considerato tale anche dal sostituto del tecnico italo-brasiliano. Ciononostante, il suo futuro alla ‘Continassa’ è tutt’altro che certo.

Il rinnovo del difensore classe 1998 sembrava essere vicino, ma la difficile situazione in casa Juventus ha cambiato le carte in tavola tanto che un insospettabile club potrebbe ingaggiare Federico Gatti per 28 milioni di euro.

Aston Villa, idea Federico Gatti: sul piatto 28 milioni di euro

L’Aston Villa dovrà fare un’impresa per staccare il pass per la semifinale di Champions League. I Villans sono stati sconfitti per 3-1, al ‘Parco dei Principi’, dal Paris Saint-Germain dei ragazzini terribili pur essendo passati in vantaggio alla prima occasione con Rogers che al 35′, su assist di Tielemans dalla sinistra, da due passi no ha lasciato scampo a Donnarumma.

Se, dunque, il futuro dell’Aston Villa nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’ si deciderà tra pochi giorni, per la precisione martedì 15 aprile, con fischio d’inizio alle ore 21.00, nel return match al ‘Villa Park’, per quello di Federico Gatti servirà più tempo. Come detto, il rinnovo del difensore torinese è in una fase di stallo di cui potrebbe approfittare proprio l’Aston Villa.

Ebbene, i ‘claret and blue’ sono disposti a mettere sul tavolo 28 milioni di euro per strappare il sì della ‘Vecchia Signora’ alla cessione di Federico Gatti che, a causa della frattura composta della diafisi del perone della gamba sinistra rimediata a seguito di uno scontro di gioco nel corso del match contro il Genoa, sarà lontano dal rettangolo verde per circa altre tre settimane dopo aver già saltato la sfida contro la Roma.

Insomma, dopo aver rifiutato, a gennaio, alcune offerte dalla Premier League, in particolare dal Nottingham Forest, il futuro di Federico Gatti potrebbe essere proprio in Inghilterra. D’altra parte, la grande personalità, lo spirito di sacrificio e una certa confidenza con il gol lo rendono un profilo adatto al massimo campionato inglese.