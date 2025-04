Svanberg torna in Serie A, che colpo a centrocampo

Matias Svanberg potrebbe fare il suo ritorno in Serie A il prossimo anno: c’è un club sulle sue tracce, che colpo a centrocampo

Dopo tre stagioni giocate in Germania con la maglia del Wolfsburg e dimostrando di poter giocare ad alti livelli, Matias Svanberg potrebbe decidere di tornare a giocare in Serie A il prossimo anno.

Il centrocampista svedese in Italia ha giocato con la maglia del Bologna dal 2018 al 2022, mettendo in mostra tutte le sue doti ed attirando l’interesse di molti club, anche importanti. Su di lui, infatti, c’erano anche Juventus e Napoli che erano pronte a darsi battaglia per strappare al club felsineo il suo centrocampista, ma alla fine a spuntarla fu il Wolfsburg che lo portò in Germania per quasi 10 milioni di euro.

Con la maglia biancoverde, Svanberg ha ben figurato e, sebbene abbia avuto dei problemi fisici che tutt’ora gli stanno dando dei grattacapi (ha saltato le ultime tre partite per un problema al ginocchio ndr.), anche in questa stagione ha fatto bene. In 19 presenze, il centrocampista ha messo a segno 3 gol ed è risultato un perno fondamentale per la sua squadra.

A fine stagione, però, non è escluso che le strade possano separarsi, tenendo anche conto del contratto in scadenza nel 2027 e Svanberg potrebbe tornare nel nostro campionato per militare nella Fiorentina.

Fiorentina, idea Svanberg a centrocampo: lo svedese può tornare in Serie A

La Fiorentina ha intenzione di effettuare una campagna di rafforzamento importante il prossimo anno. Il club viola, al di là di una possibile qualificazione alle coppe europee, vuole migliorarsi per poter lottare per traguardi importanti in Serie A e nel suo mirino per rafforzare il centrocampo è finito l’ex Bologna Matias Svanberg.

Il profilo dello svedese piace molto alla Fiorentina che andrebbe ad affidarsi ad un giocatore non solo di grande esperienza, ma che conosce molto bene la Serie A avendovi già giocato per tre stagioni. Svanberg è dotato di grandi qualità e di un’ottima visione di gioco che, al tempo, gli permise di catturare anche l’interesse delle big del nostro campionato come ad esempio la Juventus ed ora, a 26 anni, si trova nel pieno della propria maturità calcistica.

Portarlo via al Wolfsburg, però, non sarà affatto facile considerata la sua importanza. Per convincere il club tedesco a cederlo, la Fiorentina dovrebbe far pervenire sulla sua scrivania un’offerta tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Decisiva potrebbe essere anche la volontà di Svanberg che dovrà decidere se restare un altro anno in Germania o tornare in Italia.