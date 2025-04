Beffa Juve, è addio: vola a Manchester per 60 milioni

La Juventus rischia di dire addio al big, arriva una clamorosa offerta da Manchester: saluta i bianconeri, Giuntoli al tappeto

Ancora poche settimane e l’attenzione di tutti, a Torino e non solo, si riverserà sul calciomercato. Un tema in effetti già caldo in casa Juventus, visto che si ragiona su quella che sarà la guida tecnica della Vecchia Signora per la stagione 2025/26. Difficile – anche se non impossibile – la permanenza dello juventino doc, Igor Tudor.

Tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League: un quarto posto tutt’altro che scontato vista la folta concorrenza, con Bologna, Atalanta e non solo in vantaggio sui bianconeri. Ad ogni modo Cristiano Giuntoli dovrà affrontare diversi temi che potrebbero rivelarsi caldissimi da qui ai mesi estivi: in primis la difesa. Gleison Bremer, in occasione della Coppa del Mondo per club il prossimo giugno, rientrerà a pieno regime.

L’innesto di un nuovo centrale da porre al fianco del campione brasiliano è però di prioritaria importanza e al momento sono al vaglio diversi nomi che intrigano la dirigenza juventina. Occhio alle possibili uscite, però, visto che Andrea Cambiaso piace tantissimo in Premier League. In attacco si fa sempre più chiaro lo scenario estivo. Vlahovic dirà addio, ad un anno dalla scadenza con i bianconeri, per lasciare spazio ad un nuovo centravanti.

Magari Kolo Muani, ma non è scontato si tratti del francese. Parallelamente rischiano di arrivare pessime notizie per quanto riguarda il centrocampo ed uno dei sogni di mercato che la dirigenza della Juventus ha messo nel mirino da ormai diversi mesi. A certe condizioni economiche, la partita è già persa in partenza: è pronto a volare a Manchester per una cifra folle.

Juve, che beffa: 60 milioni, vola da Amorim

Il Manchester United – e non solo – sulla strada della Juventus. I ‘Red Devils’ vivono una stagione decisamente più drammatica rispetto a quella dei bianconeri: a questo punto, stando a quanto riferisce ‘TMW‘, uno dei probabili primi colpi del club inglese per la prossima stagione sarebbe ‘deciso’.

Si tratterebbe di Ederson, talento brasiliano sotto contratto con l’Atalanta fino al 30 giugno 2027 e già accostato alle uscite, a maggior ragione dopo i rapporti ormai logori con il tecnico della ‘Dea’ Gian Piero Gasperini. Ederson ha sempre lasciato aperta la porta dell’addio, il grande salto in un top club che possa permettergli di sbocciare definitivamente.

La Juve ci ha pensato a lungo, già lo scorso luglio aveva sondato il terreno in contemporanea col colpo Koopmeiners. Ad oggi, però, in vantaggio vi sono proprio i ‘Red Devils’.L’Atalanta non solo non chiude le porte alla cessione ma, anzi, potrebbe aver già definito la scelta giusta per salutare il talento classe ’99 in estate: 60 milioni di euro.

Una cifra decisamente alla portata dello United, il cui interesse per Ederson è assolutamente concreto. Più distaccato il Manchester City che, legato alla certezza della qualificazione alla prossima Champions League (ad oggi è sesto in Premier) non può essere sicuro di potersi spingere fino a tanto senza coppe europee.

Per la Juve, dunque, l’idea Ederson rischia di saltare una volta per tutte. E il gradimento del centrocampista verso il calcio inglese, manifestato apertamente negli ultimi tempi, non può far stare sereno Cristiano Giuntoli.