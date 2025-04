Come Kalulu, la Juve prende anche lui dal Milan

La Juventus potrebbe tornare ad attingere dalla rosa del ‘Diavolo’: dopo Kalulu, ecco l’ennesimo grande colpo dal Milan

La Juventus, tra campo e calciomercato, non intende fermarsi. Il club bianconero sta studiando i prossimi rinforzi in vista della stagione 2025/26 e così le strade della Juve potrebbero incrociarsi, ancora una volta, con quelle del Milan. L’ultima idea – in realtà un ritorno di fiamma – è pazzesca.

Ha fatto parecchio discutere, la scorsa estate, la decisione da parte del Milan di privarsi di una pedina che nel corso delle stagioni aveva comunque dato un concreto contributo alla causa rossonera, ottenendo gradimento e simpatie del popolo milanista. Pierre Kalulu è oggi uno dei cardini della Juventus di Igor Tudor, lo è stato ancor prima per Thiago Motta. Un affare in piena regola, proprio nell’annata in cui il ‘Diavolo’ ha fatto enorme fatica in difesa.

Kalulu verrà verosimilmente riscattato dalla Vecchia Signora, un affare da circa 20 milioni di euro complessivi, per il 24enne francese che sia da terzino che da centrale ha convinto, con 34 presenze complessive tra campionato e coppe ed 1 rete. Kalulu, però, potrebbe non essere il solo ad abbandonare a titolo definitivo la maglia rossonera per vestire, dalla prossima estate, quella bianconera.

Cristiano Giuntoli è a caccia di rinforzi per la difesa e inevitabilmente, in attesa di riaccogliere a pieno regime Gleison Bremer dopo il lungo e grave infortunio, spingerà per la firma di un nuovo centrale da portare il prima possibile a Vinovo. Occhio, perché la Juve stavolta è pronta ad uno scippo ancora più grande alla vetrina milanista.

Juve, colpo in difesa: nuovo scippo al Milan

A Milanello, per molti, Pierre Kalulu è un rimpianto. E potrebbe non essere il solo nel prossimo futuro. La Juve vuole confermarsi tra le prime quattro e strappare il pass per la prossima Champions League: una conditio sine qua non per accelerare verso un altro grande colpo.

Si tratta di Fikayo Tomori, che al Milan quest’anno ha spesso e volentieri fatto tanta panchina. Conceicao gli ha preferito spesso e volentieri Gabbia, con il nazionale inglese che ha racimolato 27 presenze e 2 assist tra campionato e coppe. Il club bianconero ci aveva già pensato la scorsa estate quando, alla fine, ad arrivare fu Kalulu. Ora la storia potrebbe ripetersi e per i tifosi del Milan non è affatto una buona notizia.

Tomori è in scadenza il 30 giugno 2027 ed il Milan potrebbe chiedere 25-30 milioni di euro per il suo cartellino: una cifra su cui poter trattare e che la Juve potrebbe anche ritenere congrua, viste le qualità indiscutibili dell’ex Chelsea. Staremo a vedere ma, intanto, Giuntoli si sta facendo strada con l’ennesimo grande scippo ai rossoneri: è Tomori la priorità della Juventus per potenziare la difesa.