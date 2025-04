La Juve piazza il colpo dal Barcellona: blitz di Giuntoli

Dalla Spagna sono sicuri, c’è la Juventus sul giocatore del Barcellona. I catalani hanno già aperto alla cessione

La sconfitta del Bologna contro l’Atalanta ha riportato la Juventus in quarta posizione a sei giornate dalla conclusione del campionato. Svaniti tutti i principali obiettivi della stagione, ai bianconeri ne resta solo uno ovvero la conquista della qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Un traguardo che sarà decisivo sia per il futuro di Igor Tudor che così avrebbe maggiori chance di conferma quanto per le strategie di mercato del club bianconero, le quali saranno influenzate anche dalla permanenza o meno dell’attuale allenatore. Nelle prime partite con Tudor in panchina, sono stati evidenti alcuni cambiamenti rispetto alle precedente scelte di Thiago Motta.

Sia Conceicao che Kolo Muani ormai sono diventate scelte e la loro permanenza è quantomai in bilico, soprattutto quella dell’esterno portoghese che può essere riscattato dal Porto con il pagamento della clausola rescissoria fissata a 30 milioni. Poche le chance di una conferma anche per Kolo Muani a meno che il PSG non apra a un ulteriore prestito, stavolta per l’intera stagione.

Dalla Spagna sono sicuri, la Juve vuole l’attaccante del Barcellona

Partenze che saranno compensate da nuovi arrivi. Stando a Fichajes, la Juventus avrebbe deciso di puntare con decisione su Ansu Fati del Barcellona. E’ stata, finora, una stagione da dimenticare per l’attaccante blaugrana. Rientrato dal prestito dal Brighton, Ansu Fati ha totalizzato solamente nove presenze, di cui una sola da titolare. Pensate che, dallo scorso novembre, Fati è tornato in campo solo mercoledì scorso in occasione del quarto di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund nel quale è subentrato a Yamal a quattro minuti dal termine.

Nonostante l’assenza di partite, Ansu Fati resta comunque un talento di grande interesse per i top club europei e lo è ulteriormente in questo momento delicato della sua carriera nel quale il Barcellona non si opporrà di certo alla sua cessione.

Proprio di questo aspetto è consapevole la Juventus che, secondo Fichajes, potrebbe proporre al Barcellona anche un possibile prestito con obbligo di riscatto per Ansu Fati. Da non escludere anche un’acquisizione a titolo definitivo a cifre comunque ben lontane dalla valutazione che il giocatore aveva nelle prime stagioni disputate con il Barcellona a inizio decennio.

Ora la situazione è cambiata totalmente. Ansu Fati non rientra più nei piani del club catalano che ne agevolerà la partenza prima della scadenza contrattuale fissata al 2027. Per la Juventus, dunque, una possibilità opportunità di mercato da monitorare con attenzione per rinforzare l’attacco, reparto dove si interverrà anche con l’acquisto di uno o due centravanti in base alla permanenza o meno di Vlahovic.