L’affare si fa a 60 milioni, nuovo bomber alla Juve: arriva l’ex nerazzurro

La Juventus è vicina all’ingaggio del nuovo bomber: offerta da 60 milioni per l’ex attaccante dei nerazzurri.

Tra gli obiettivi principali della dirigenza juventina per la prossima stagione c’è sicuramente quello di rinforzare il reparto offensivo. Sia se rimarrà Igor Tudor, sia se arriverà un altro tecnico la priorità è quella di avere un attacco davvero all’altezza e anche numericamente adeguato per affrontare tutte le competizioni.

In queste ultime settimane si è parlato spesso di un interessamento della Juve per alcuni bomber di grande spessore. Jonathan David del Lille è sicuramente uno dei profili più graditi, dato che si libererà a giugno a parametro zero, ma occhio anche a Victor Osimhen, da tempo in cima alla lista di Giuntoli. Mateo Retegui e Lorenzo Lucca sono gli altri due attaccanti che la Juventus segue con grande attenzione.

Tuttavia pare che negli ultimi giorni anche un altro nome sia entrato a far parte dell’elenco di attaccanti monitorati dai bianconeri. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, infatti, la dirigenza juventina avrebbe messo gli occhi su un giocatore che ha già giocato in Serie A con la maglia nerazzurra.

La Juve prende il nuovo bomber: l’ex nerazzurro vicino alla firma

Stiamo parlando di Rasmus Hojlund, attualmente in forza al Manchester United ma in passato bomber dell’Atalanta di Gasperini. Nell’estate 2023 i Red Devils spesero la bellezza di 70 milioni di euro per assicurarsi il giovane talento danese. Tuttavia, nonostante le numerose presenze con lo United (finora 82 gettoni e 24 reti), Hojlund non è riuscito a lasciare il segno con lo storico club inglese.

Il suo rendimento è decisamente al di sotto delle aspettative e per questo il Manchester United è disposto a lasciarlo partire se dovesse arrivare l’offerta giusta. Una delle squadre che ha mostrato maggiore interesse per il giocatore nelle ultime settimane è proprio la Juventus: i bianconeri vogliono rafforzare la propria linea offensiva con un giocatore giovane, forte fisicamente e con ampi margini di crescita.

Gli osservatori del club torinese seguono da tempo il classe 2003 e ritengono che il suo potenziale possa esplodere in Serie A, dove il ritmo di gioco è più adatto alle sue capacità rispetto alla Premier League. Tuttavia, come accennato, i Red Devils vogliono un’offerta importante per avallare la cessione del proprio attaccante: per meno di 60 milioni di euro non se ne fa nulla. La Juve ha però incassato il gradimento dell’ex Atalanta e proverà a fare leva su questo per abbassare le pretese economiche dello United.