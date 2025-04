Niente da fare, salta l’Inter: tifosi del Milan disperati

Momento non semplice per il Milan che dovrà fare a meno di una pedina importante della propria rosa in vista della partita di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.

I rossoneri, ormai fuori dalla lotta per un posto in Champions League, sono concentrati quasi esclusivamente sulla gara di ritorno di Coppa Italia che li vedrà opposti all’Inter dopo l’1-1 dell’andata.

Una partita non semplice per gli uomini di Sergio Conceicao che se la dovranno vedere contro una squadra che sta facendo bene in tutte le competizioni nelle quali è impegnata ma il Milan ha il dovere di dare tutto per cercare di raggiungere il suo secondo trofeo della stagione e la conseguente qualificazione in Europa League. Non sarà facile però anche per via degli indisponibili che ci sono in casa rossonera. Le ultime che arrivano da Milanello non fanno filtrare ottimismo circa la presenza di uno dei punti fermi della squadra in vista della partita del 23 aprile.

Milan, brutte notizie dall’infermeria: grave assenza contro l’Inter

Con un comunicato ufficiale il Milan ha reso noto che Kyle Walker si è fratturato il gomito destro. Il giocatore inglese è stato già sottoposto ad intervento ed appare ormai impossibile un suo recupero lampo per la semifinale di ritorno contro l’Inter.

La speranza del Milan, fino a poche ore fa, era quella relativa al recupero dell’ex giocatore del Manchester City proprio per la stracittadina. Le ultime ore hanno però evidenziato come sia difficile che il terzino destro possa recuperare per la partita di ritorno di Coppa Italia con Sergio Conceicao che dovrà già pensare a come sostituire l’esterno in vista della sfida che si terrà tra dieci giorni.

Assente anche Emerson Royal per infortunio, il Milan dovrà trovare soluzioni alternative per la fascia destra. Una porta a Filippo Terracciano, schierato a volte sulla fascia sinistra, a volte a destra, oltre alla possibilità di vederlo a centrocampo. L’altra è quella di portare Alex Jimenez a destra con Theo Hernandez titolare a sinistra per cercare di attaccare sin da subito l’Inter che fa del gioco sulle fasce uno dei suoi punti di forza.

Dovrebbe invece tornare a disposizione Santiago Gimenez con il centravanti messicano che è rimasto fuori nella sfida di Udine per infortunio ma la sua presenza nel derby, al momento, non appare in dubbio. Una partita che il Milan non può fallire essendo rimasta l’ultima occasione per cercare di dare un senso ad una stagione che è da ritenersi fallimentari per i colori rossoneri.