Accordo con Zaniolo a un passo, dove giocherà l’anno prossimo

Nicolò Zaniolo è impegnato con la Fiorentina in un finale di stagione che vede i viola impegnati tra Serie A e Conference League. Intanto, spunta un’interessante indiscrezione sul suo futuro

Il pareggio interno contro il Parma ha complicato e non poco la rimonta della Fiorentina verso un piazzamento Champions in campionato. I viola ora sono distanti sei punti dal quarto posto occupato dalla Juventus e otto dalla terza posizione che l’Atalanta ha consolidato battendo il Bologna nello scontro diretto.

La Fiorentina può ottenere la qualificazione europea, indipendentemente dal piazzamento in classifica in Serie A, vincendo la Conference League. La qualificazione alla semifinale è a un passo dopo l’1-2 in trasferta contro gli sloveni del Cejle. Con un altro risultato positivo al ritorno, i viola otterranno la terza semifinale consecutiva nella competizione nella quale, con tutta probabilità, affronterà il Betis Siviglia con il Chelsea potenziale avversario in finale.

In un finale di stagione così impegnativo, Palladino avrà bisogno di tutti i suoi effettivi da utilizzare nelle inevitabili rotazioni tra match ravvicinati. Rotazioni che vedranno protagonista anche Nicolò Zaniolo. Titolare a Celje, l’attaccante è rimasto per la seconda volta consecutiva in panchina, in campionato, anche con il Parma dopo il mancato utilizzo nel precedente match con il Milan.

Zaniolo, si cerca un nuovo accordo: ecco dove potrebbe giocare la prossima stagione

Arrivato in prestito dal Galatasaray, dopo la prima parte di stagione disputata con l’Atalanta, Zaniolo, nonostante l’impiego discontinuo e gli ormai noti fatti extra campo che lo vedono coinvolto insieme ad altri colleghi, sta lavorando con grande dedizione agli ordini di Palladino. Finora i risultati sul campo non sono stati all’altezza delle qualità del giocatore sul quale comunque la Fiorentina sembra voler puntare anche per la prossima stagione.

L’accordo con il Galatasaray prevede l’obbligo di riscatto a 15.5 milioni più 2 di bonus al raggiungimento del 60% delle gare giocate dalla Fiorentina. Al momento, il traguardo è lontanissimo ma è intenzione del club viola concedergli un’altra chance. In che modo ? Trattando con il Galatasaray un nuovo possibile prestito per la stagione 2025-26.

Un’ipotesi possibile qualora ci fosse l’apertura dei turchi che puntano alla cessione a titolo definitivo di Zaniolo, il quale non rientra nei piani del club e ha un contratto in scadenza nel 2027. La permanenza nel club in cui è cresciuto a livello giovanile è senz’altro gradita anche a Zaniolo che, a in una prospettiva simile, potrebbe forzare per ottenere un’altra cessione dal Galatasaray a titolo temporaneo.

Oltre a quella dell’attaccante viola, il club turco ha un’altra situazione di prestito da risolvere con una compagine di Serie A ovvero quella di Alvaro Morata con il Milan. Gli ultimi rumors in arrivo da Istanbul depongono a favore di un riscatto dell’attaccante spagnolo che, la prossima stagione, non sarà affiancato da Osimhen. Quest’ultimo è destinato a concludere l’annata in prestito per tornare al Napoli in vista di una nuova cessione stavolta a titolo definitivo.